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「全白車不是ICE」移民執法致南加杯弓蛇影 警局急澄清

洛杉磯訊
聖伯納汀諾縣警局指，其全白車外出值勤時，被民眾誤以為是ICE執法車，成為後者攻擊目標。（取自聖伯納汀諾縣警局X）
聖伯納汀諾縣警局指，其全白車外出值勤時，被民眾誤以為是ICE執法車，成為後者攻擊目標。（取自聖伯納汀諾縣警局X）

移民暨海關執法局（ICE）近期在南加頻頻執法，導致社區杯弓蛇影，發生多起誤認地方警局的白色無標識車為ICE車輛事件，甚至影響警局的其他工作。聖伯納汀諾縣警局及芳塔那市警局19日均發聲，強調地方警局不參與移民執法，並呼籲民眾勿因誤解，影響警方執勤安全。

聖伯納汀諾縣警局在社群媒體X發文：「所有白色車輛，並非ICE。」該局透露，近期有兩起警員駕駛無標誌白色車執行公務時，被誤認是ICE執法，成為民眾攻擊目標。其中一起，甚至被逼離道路。警局說明，無標誌車輛顏色多樣、車款不同，是用於地方警局任務，不是移民執法，請民眾不要誤會，影響警局的保障社區安全的工作。

聖伯納汀諾縣警局局長Shannon Dicus發表聲明強調，地方警局不參與移民執法，並保證「其首要任務，是保護所有社區成員，不論移民身分為何。」

芳塔那市警局局長Michael Dorsey 19日致信社區，指部分社群媒體錯誤指認地方警員為聯邦移民執法人員，已造成該市警員與居民間不必要的衝突。他強調，根據加州法律，警察保護與服務所有社區成員，不論其移民身分。他說：「任何移民身分的人，向警方報案、尋求協助或配合調查都不需要害怕，移民身分與地方警局的執法無關。」

他並表示，公共安全只有在所有居民都感到安全且受尊重時，才會更有保障。信任是有效執法的關鍵，警方每天都努力維護這份信任。同時呼籲民眾讓警員不受干擾履行職責，以免誤會危及警員及相關人員安全。

目前，聯邦移民執法人員正加強對南加州日薪勞工工作場及聚集地的非法移民突襲行動，包括巴沙迪那市、洛杉磯市的道奇球場等，本周都有ICE出現的身影。

非法移民 ICE 加州

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