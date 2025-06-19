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曾以難民背景當選 現卻挺ICE 南加亞裔社區怒了

洛杉磯訊
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小西貢地區為越南境外最大越裔聚居地，近期社區成員抗議ICE執法行動，要求保護移民權益。（翻攝至google地圖）
小西貢地區為越南境外最大越裔聚居地，近期社區成員抗議ICE執法行動，要求保護移民權益。（翻攝至google地圖）

ABC 7電視台報導，移民暨海關執法局（ICE）近期在橙縣小西貢（Little Saigon）展開突襲，當地社區成員表達強烈不滿，要求終止執法，並呼籲居民團結，共同捍衛移民權益。

小西貢是越南境外最大的越裔社區之一。聖塔安那市議員Thai Viet Phan表示，無論居民族裔或出身地為何，ICE行動，都將影響整個社區。

這場抗議活動由非營利組織VietRISE主導。該組織批評部分民選官員未積極保護社區移民，特別點名聯邦眾議員Derek Tran，質疑他背離競選承諾。VietRISE執行董事Tracy La表示，Derek Tran在選戰期間，強調他的難民背景與抗爭經歷，當選後卻未挺身捍衛當前面臨移民政策打壓群體。

Derek Tran去年當選聯邦眾議員，本月初他在國會支持感謝執法單位的決議案，該案內容包含表彰ICE與其他機構在科羅拉多州發生反猶太恐攻事件後對公共安全所做的貢獻。

VietRISE社區組織者夏（Dwight Ha）指出，此舉顯示Derek Tran選擇站在執法機構一方，而非那些面臨拘留與驅逐威脅的移民家庭。

對批評聲浪，Derek Tran發表聲明，譴責ICE對非暴力罪犯執行突襲。他強調生活在恐懼中無助移民社區的安全需要關注。然而，VietRISE方面希望看到民選官員有更積極作為。

移民與經濟正義港口研究所成員佩雷亞（Carlos Perea）呼籲Derek Tran道歉、改正，並要求ICE撤離小西貢。面對輿論壓力，Derek Tran回應，他支持人民和平集會與表達意見權利。VietRISE並宣布，19日展開社區巡邏，前往日工（day laborers）常聚集地區，提醒民眾注意潛在ICE行動。

移民 ICE 眾議員

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