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南加女市長對ICE行動應對不當 民眾憤怒要她下台

洛杉磯訊
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Valerie Amezcua近日因聯邦移民執法風波，遭民眾強烈抨擊。（截至聖塔安那市政府官網）
Valerie Amezcua近日因聯邦移民執法風波，遭民眾強烈抨擊。（截至聖塔安那市政府官網）

因對聯邦移民執法行動處理不當，橙縣聖塔安那市長Valerie Amezcua遭社區批評。數百名民眾17日晚湧入市議會，高喊口號並發出噓聲，指Amezcua未支持移民社群，甚至背棄選民，要求她下台。

此次抗議，起於上周在聖塔安那聯邦大樓前發生的示威事件，當時有民眾試圖阻擋移民暨海關執法局（ICE）運輸拘留者的無標記白色貨車。市府稱，部分抗議者在現場燃放焰火，並在人群周邊危險駕駛，國土安全部特工與市警不得不用催淚瓦斯、閃光彈及胡椒彈驅散他們。

橙縣16日亦爆發反移民執法集會，現場秩序混亂，警方宣布此為非法集會，並逮捕至少10人。Amezcua對抗議的暴力行為進行譴責，不過未明確反對ICE的移民執法，引起社區不滿。

當晚市議會的公眾評論環節，居民朱莉安娜（Juliana）情緒激動，質疑市長在選民遭「綁架、虐待、恐嚇」時無作為，批評市長譴責的對象是受害民眾，而非聯邦執法單位。

另一居民瑪麗亞（Maria），則痛批市府對ICE進入城市行動保持沉默，事前未通知居民，也未支持和平抗議，反而將他們描繪成暴徒，直言「你們沒有履行保護城市居民的責任」。

Amezcua接受abc 7電視台訪問時表示，她不會為「好看」而舉拳表態，並強調「我不是為拍照，我代表的，不僅是某個社區群體」。

市議會當日也以多數票否決一項提案，該提案原建議警方在發現ICE執法行動時，立即對市民發出警報。不過聯邦檢察官稍早曾警告，此舉可能違反聯邦法律，並危及執法人員與正在進行的調查。市府在會後聲明中表示，支持和平集會權利，並強調市警不會參與或協助聯邦移民執法行動。

移民 ICE 橙縣

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