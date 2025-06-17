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忘繳信用卡款44元滯納金22元 金額不高但懲罰性像搶錢

記者張宏／洛杉磯即時報導
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客服先是表示理解，之後說但是因為所有豁免都一套公平機制，該機制基於多種因素，因此無法為其申請豁免。（圖／讀者提供）
客服先是表示理解，之後說但是因為所有豁免都一套公平機制，該機制基於多種因素，因此無法為其申請豁免。（圖／讀者提供）

南加華人日前忘記按期支付一張信用卡當月欠款的40多美元，等發現已是還款截止日後的第三天，銀行收取22美元滯納金（Late Fee）；比例之高，讓他大呼如「搶錢」。而且他通過與不同銀行客服溝通豁免滯納金，竟得到完全不同的結果。

華人Tim劉有多張信用卡，且還款期不同，他往往會在月底一次性按照不同的還款日設置還款。他有一張平時很少用的信用卡，最近用於支付串流媒體訂閱費，通常每月有幾十元消費，藉此保持該信用卡的使用活躍度。這張信用卡應在6日還款，他不巧忘記，9日早上打開這張卡的應用程式查看，發現有一筆22美元的滯納金，他此時的欠款則是44美元。

Tim說，按他的常識，如信用良好、第一次未按時還款，滯納金可以向銀行申請豁免。他先通過該銀行的APP聯繫客服，說明不是故意且是初犯。客服先是表示理解，之後說「所有豁免都有一套公平機制，該機制基於多種因素，因此無法為其申請豁免。」他當下很憤怒，使用這張卡超過六、七年，還款從未逾期；第一次忘記，銀行就如此冷酷，且滯納金是欠款一半，讓Tim很難接受。他隨後打電話給人工客服，依然得到同樣說法，且系統已無法更改，他表示要和上級主管交涉，客服告知次日主管會聯繫他。

第二天Tim接到信用卡公司主管電話，對方依然是同樣說辭，Tim非常生氣，揚言要關閉該卡，對方仍不為所動。Tim一時不知道如何處理，結果12日發現欠款已產生0.77美元的利息，為避免更多損失，他趕緊把滯納金和欠款全部支付。同時又試圖再和客服聯繫，還詢問是不是上了銀行黑名單，才無法得到豁免；結果該客服，竟然同意為其豁免。

Tim表示，其實逾期不付，銀行收取滯納金無可厚非，他先入為主覺得銀行肯定會豁免，因為之前有一次在別的銀行遭遇類似情況，對方很痛快就豁免。現在想來銀行能通融是幸運，不通融也無可厚非。

南加華人信用卡第一次逾期被收滯納金，致電銀行希望豁免。（示意圖，取自Pexels...
南加華人信用卡第一次逾期被收滯納金，致電銀行希望豁免。（示意圖，取自Pexels/Mikhail Nilov）
南加華人日前忘記按期支付1張信用卡當月欠款的40多美元，等發現已是還款日後第3天...
南加華人日前忘記按期支付1張信用卡當月欠款的40多美元，等發現已是還款日後第3天，銀行收取他22美元滯納金。（圖／讀者提供）

華人 南加

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