南加現新冠變種「刀片喉嚨」醫師：疫苗有需要再打

南加大流行病專家黃重德醫師。（本報資料照片）

一種新的、傳染性極強的亞變種病毒（在海外以「刀片喉嚨」症狀為特徵）在南加 逐漸傳播，南加感染科醫師黃重德表示，病例數字有上升趨勢，對於免疫力低下的孕婦、老人和癌症患者來說，建議接種疫苗 ，而對於身體健康的人，注意保持社交距離比接種疫苗更重要。

據洛杉磯時報報導，加州部分地區新冠肺炎病例似乎呈上升趨勢，新的亞變體NB.1.8.1被暱稱為「光環」（Nimbus），中國新聞報導將其描述為具有更明顯「刀片喉嚨」症狀，患者描述感覺喉嚨裡就像插滿剃刀刀片。

儘管「刀片喉嚨」聽起來像是一個新術語，但在美國與COVID-19這類嚴重的喉嚨痛描述以前就出現過，喉嚨感覺像被玻璃碎片覆蓋一樣。但隨著「光環」亞變種在其他國家引發新冠肺炎病例激增，人們對症狀關注也隨之增加。加州大學 舊金山分校傳染病專家陳子平（Peter Chin-Hong）表示，在Omicron之前，大多數人表現為味覺和嗅覺喪失作為主要症狀，並伴有呼吸急促。但隨著新冠肺炎患者需住院治療率降低，人們開始關注症狀的其他方面，如極其疼痛的喉嚨痛。

感染科醫師黃重德表示，亞變體NB.1.8.1最初是在亞洲的台灣等地傳播，一個月前開始在南加出現，最近有增加趨勢。因為是新的病毒變異，導致接種現有疫苗效果不大。現在疫苗比較貴，一劑要200美元上下，且關於現有疫苗副作用也有一些病例，雖案例沒多到可經科學證實確認，但也值得注意。因此，他認為對於身體健康成年人比起接種疫苗，最有效防護手段是注意保持3到5英尺的社交距離，尤其是室內盡量不要和別人太接近，如要長時間接近如開會，最好要戴口罩。

現在正值夏季，最近流行的新冠病毒在夏天也會傳播，民眾還是要小心。對於老人家和免疫力低的人，黃重德則建議要接種疫苗，他說，雖然病毒已變異，但主要變異在冠狀毒株表面蛋白，病毒裡面構造和核膜層蛋白變異不大，因此接種現有疫苗還是可減少重症的發生，降低死亡率。因此專家普遍看法是，如是免疫力低下的癌症患者或孕婦及長者還是建議一年或者半年接種一次疫苗。

「光環」是Omicron家族的一部分，目前是全國最主要的冠狀病毒亞變體之一。在截至6月7日的兩周內，「光環」病毒約占全國冠狀病毒樣本的37%，目前與亞變體LP.8.1大致持平，後者可能占全國傳播病毒的38%。美國疾病管制與預防中心稱，LP.8.1在過去幾個月中一直占主導地位。加州公共衛生局表示，5月以來，「光環」亞變體在加州也呈現增加趨勢。預測顯示，「光環」亞變種占加州傳播病毒的55%，高於4月觀察到的2%。目前，加州冠狀病毒檢測呈陽性的比例為2.8%，這一數字高於3月報告的季節性最低值1.1%。未來疾病水平可能會出現季節性上升。