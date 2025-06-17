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洛市放寬宵禁時間 擬討論是否延長

洛杉磯訊
洛杉磯宵禁區域。（洛杉磯世界日報采訪中心製圖）
洛杉磯宵禁區域。（洛杉磯世界日報采訪中心製圖）

為應對美國移民暨海關執法局（ICE）突襲引發的抗議與騷亂，洛杉磯市中心部分區域自10日起實施宵禁。市長貝斯（Karen Bass）日前雖放寬執行時間，但市議會可能在18日的會議中討論是否延長宵禁措施，令不少企業主擔憂宵禁帶來的經濟衝擊將持續。

市府10日宣布市中心進入緊急狀態並實施宵禁，以遏止夜間示威轉為暴力事件，包含破壞與搶劫行為。起初宵禁自晚上8時開始，覆蓋市中心約1英里區域，17日已放寬至晚間10時後才開始。儘管市府強調宵禁有效遏止災損擴大，但部分企業業者表示已深受其害。

市中心聯邦銀行大廈內的高級餐廳71Above便是其中之一。副總經理Nelson Wang表示：「這段期間相當具挑戰性，宵禁對我們的營收與訂位造成明顯影響。」

部分業者甚至要求立即全面解除宵禁，指出限制營業時間導致客流減少與利潤下滑。市議會將決定是否延長宵禁並審議市長發布緊急狀態的合法性與適當性。

自6日展開的抗議活動，多數集會保持和平，但入夜後發生多起騷亂與破壞，警方與市府將責任歸咎於「惡意分子」趁亂作亂。

貝斯強調，若導致混亂的根源，即移民襲擊行動告一段落，「我幾乎可以保證，宵禁將會取消」。根據川普政府政策，本次執法行動重點針對由民主黨掌政的主要城市，並放緩對農場、旅館與餐廳的執法。預料本周南方多地仍將持續相關行動，後續發展仍有待觀察。

宵禁 移民 民主黨

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