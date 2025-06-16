好市多每月發10美元抵用金 但有這些條件

好市多將為金鑽會員推出一項全新專屬福利——每月10美元的外送抵用金。（本報檔案照）

好市多 （Costco）近日宣布，將為金鑽會員（Executive Member）推出一項全新專屬福利——每月10美元的外送抵用金；同時，金鑽會員提前入店購物的權益也將恢復。

根據每日郵報報導，自6月30日起，金鑽會員每月將可獲得一筆10美元的抵用金，可用於好市多自營的當日送達服務，或透過Instacart平台訂購商品。不過，該優惠僅適用於單筆滿150美元的訂單，並專屬於年費130美元的金鑽會員。金鑽會員是普通金星會員（Gold Star Member）65美元年費的兩倍。

Instacart產品長Daniel Danker表示，「我們這項全新每月抵用金，讓北美地區的會員能更輕鬆享受快速且可靠的送貨服務，便利地取得好市多倉儲商品。」

不過，也有消費者對此不以為然。部分網友在社群平台X上指出，10美元折扣的吸引力有限，特別是考慮到山姆俱樂部（Sam's Club）早在十多年前就提供類似優惠。有網友直言，「好市多在許多方面仍在追趕山姆俱樂部的腳步。」

據USA TODAY報導，從6月30日開始，好市多還將恢復讓金鑽會員提早一小時入場購物。現行營業時間為每日上午10時開門，未來金鑽會員可提前於早上9時進場。周一至周五為上午9時至10時，周六為上午9時至9時30分，周日則為上午9時至10時。公司同時宣布，自6月起，每周六將延長營業一小時，全體會員皆可在當日晚間7點前購物。

金鑽會員除了享有上述新福利外，還包括進入倉儲門市與加油站的權利、一張免費家庭卡、符合條件的購物項目可獲得每年2%回饋金，並能享受多項好市多服務的專屬折扣。

由沃爾瑪 （Walmart）擁有的Sam's Club為好市多的最大競爭對手，近來不僅大幅下調會員年費至20美元，還推出AI自助結帳服務，甚至連招牌的1.50美元熱狗加汽水組合價格也進一步下調。零售業 分析師指出，面對競爭對手頻頻出招，好市多近期一連串調整措施，顯然是「被逼著回應」市場壓力。