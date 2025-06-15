巴西「女巫」來美尋庇護遭拒 但聯邦法官：她有權申請

法院裁定在巴西被指控為女巫的婦女可在美國尋寻求庇護。（取自Pexels）

據「舊金山紀事報」（San Francisco Chronicle）報導，美國聯邦上訴法院上周（11日）裁定，一名婦女因其少數民族宗教信仰受到攻擊，帶著丈夫和孩子從巴西 （Brazil）逃到加州 ，她有權在美國尋求庇護。

美國移民 法院曾裁定，席爾瓦（Silvana De Souza Silva）在巴西遭遇的威脅不過是對她的非洲裔巴西人信仰坎東伯雷教（Candomblé）的 「歧視」，而不是迫害，而「迫害」是得到政治避難和免於驅逐的法律要求。 但美國第九巡迴上訴法院（9th U.S. Circuit Court of Appeals）稱，她已提供證據證明，如果她和家人被遣返回巴西，他們可能會面臨死亡。

有 「充分 」證據表明，「德索薩-席爾瓦所面臨的傷害和虐待，包括騷擾、反覆發生且不斷升級的破壞行為，以及在一次入室搶劫中的持槍死亡威脅，導致她轉入地下修煉坎東伯雷教，並最終逃離」，法院在一項 3-0 的裁決中說。 法院說，證據還顯示，在巴西，針對少數派信仰者的襲擊很常見。法院命令移民上訴委員會（Board of Immigration Appeals）重新審議此案。

該婦女的律師Jose Vergara說，法院的行動 「給所有不得不面對困難的移民帶來了希望，（尤其是）在宗教方面」。 這名婦女表示對裁決感到高興，說「但我仍然明白，要贏得庇護還有很長的路要走」。

39 歲的席爾瓦與丈夫和 9 歲的孩子住在曲萊賽（Tracy），兩個年長的孩子和她的母親一起留在巴西。

法院稱，席爾瓦在十幾歲時就開始秘密信仰坎東伯雷教，她的父母都是虔誠的天主教徒。 她在結識了信奉坎東布雷教的未來丈夫後搬離了家。

法庭稱，2010 年，一位信徒的父親在家中被殺害；她和丈夫很難找到工作，他們的孩子在學校也受到騷擾；2021 年 9 月，她的丈夫接到一個電話，對方給他提供了一份工作，但這只是一個讓他離開家的詭計。 一個蒙面人闖了進來，用槍指著她的頭，對她說：「女巫，帶著你的黑魔法家庭離開這個小鎮。 這只是一個警告。 ......下次你就活不到今天了」。

席爾瓦帶著丈夫和孩子到達加州後，申請避難，但被移民法官駁回。

而負責審理對移民法官裁決提出質疑的聯邦上訴法院表示，審理案件的法官忽視了南美最大國家存在宗教迫害的證據。

由於有證據表明席爾瓦和她的家人如果被驅逐可能會面臨迫害，因此美國政府有責任證明他們在巴西其他地方是安全的。