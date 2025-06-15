我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普：美國可能會介入以伊 對普亭調解持開放態度

「我命不久矣」明州議員槍案兇嫌 最後簡訊曝光

長者突被通知欠費萬元 南加華男上門收款被捕

洛杉磯訊
來自南加州聖蓋博市的華裔男子范雲明日前涉嫌騙取長者現金，在上門取款時當場落網。（普萊賽縣警長辦公室）
來自南加州聖蓋博市的華裔男子范雲明日前涉嫌騙取長者現金，在上門取款時當場落網。（普萊賽縣警長辦公室）

加州聖蓋博市一名華裔男子日前涉嫌遠赴北加普萊賽縣（Placer County）騙取長者現金，在上門取款時當場落網。警方指出，該案屬於近期猖獗的「現金取件詐騙」，嫌犯以假冒線上支付平台錯誤為由，誘使長者交付大筆現金，呼籲南加居民提高警覺，勿落入圈套。

普萊賽縣警長辦公室（PCSO）表示，36歲的范雲明（Yunming Fan，音譯）為聖蓋博市居民，於6月11日在奧本市（Auburn）一戶住家前遭到逮捕，當時他正準備從一名年長女性手中收取第二筆「欠款」現金。

警方指出，該名長者數日前接到網路訊息，對方自稱她因為「與線上支付應用程式相關的電腦錯誤」而欠下數千美元，必須立即以現金方式清償，否則將遭法律追究。對方聲稱將派「專人」到家中收款，讓她誤信其真。

受害人最初交付小筆現金後起疑，隨即通報警方。探員開始監控雙方對話，發現對方隨即變本加厲，要求更多款項，金額高達數萬美元。

就在范雲明再次出現在受害人住家，駕駛本田雅閣（Honda Accord）準備取款時，埋伏在場的警方將其逮捕。范雲明現依「共謀犯罪」（conspiracy）及「以虛假藉口行騙」（theft by false pretenses）兩項重罪被起訴。

警方表示，調查過程中發現，范雲明或與其他共犯近期可能也在北加州其他地區從事類似詐騙，專門針對長者下手。

PCSO強調：「我們對保護長者的立場不容動搖，將全力調查與打擊這類專門針對弱勢群體的詐騙行為。」

由於該嫌犯來自聖蓋博市，案件引發南加州民眾關注。警方呼籲：若接獲來路不明的繳費訊息、被要求提領現金交給上門收款人，務必保持警惕，切勿依指示操作，更應立即通報當地警方或家人求助。

加州 聖蓋博 南加

上一則

史上最高20億勁球得主 豪購洛縣災區12地 「打算重塑風貌」

下一則

警對亞裔臉盲？華人被冤大毒梟 生活遭重創

延伸閱讀

蓄意駕車衝進維州「不要國王」示威群眾 21歲男子被捕

蓄意駕車衝進維州「不要國王」示威群眾 21歲男子被捕
內州肉品廠80移民被捕 企業按E-Verify聘雇、執法官員回懟

內州肉品廠80移民被捕 企業按E-Verify聘雇、執法官員回懟
聖蓋博市警員支援洛市中心警力

聖蓋博市警員支援洛市中心警力
黃之鋒獄中再次被捕 台陸委會籲中共停止打壓民主人士

黃之鋒獄中再次被捕 台陸委會籲中共停止打壓民主人士
聖蓋博市長率團出席台灣世界壯年運動會 與姊妹市板橋區及世界各城交流

聖蓋博市長率團出席台灣世界壯年運動會 與姊妹市板橋區及世界各城交流
沙加緬度發展藍圖 邀民眾參與

沙加緬度發展藍圖 邀民眾參與

熱門新聞

櫻桃盜竊案中，警方逮捕三名華人。（聖荷昆縣警局）

華人大爺大媽組團偷摘櫻桃 下場慘了

2025-06-08 14:44
餐廳開業，都有遇到吃霸王餐的經驗。圖為示意圖。（記者張宏／攝影）

10人吃掉400元喊菜太鹹拒付 南加老闆靠這招霸氣逼買單

2025-06-13 02:19
餐廳出示監控影像證據，證明移動屏風前現場已沒有什麼客人了。（記者張宏／攝影）

擺席11桌賴帳 理由遭監控打臉 華人夫婦：寧坐牢也不給錢

2025-06-13 12:23
在美國生活36年的一位南加州祖母，近日選擇自願離境返回墨西哥，與家人含淚道別。（截圖自GoFundMe）

南加婦自我驅逐 華裔混血女兒含淚送別

2025-06-13 15:53
亞裔老奶奶彎腰撿起民眾丟在路上的空瓶。（X@aldobuttazzoni提供）

無視身旁暴亂 華人大媽淡定撿廢瓶 走紅網路

2025-06-10 22:02
洛杉磯宵禁區域。（洛杉磯世界日報采訪中心製圖）

洛杉磯宵禁 一圖看受影響區域 華埠多區域在其中

2025-06-10 21:47

超人氣

更多 >
4生肖運勢爆發 屬豬好人緣贏上司青睞、他準備升職又加薪

4生肖運勢爆發 屬豬好人緣贏上司青睞、他準備升職又加薪
南加「不要國王」遊行生變 示威者與警爆衝突

南加「不要國王」遊行生變 示威者與警爆衝突
在美生活14年要回國了 加州華人細數最難忘回憶

在美生活14年要回國了 加州華人細數最難忘回憶
華府閱兵 6600兵力震撼 川普：美國陸軍永不放棄永不投降

華府閱兵 6600兵力震撼 川普：美國陸軍永不放棄永不投降
明州槍案兇嫌留下近70人名單「宣言」 州長副州長皆在列

明州槍案兇嫌留下近70人名單「宣言」 州長副州長皆在列