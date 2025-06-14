「不要國王」遊行席捲南加 市中心人山人海

全美各地14日迎來「不要國王（No Kings）」大規模示威行動，數以萬計的民眾走上街頭。（No Kings組織方直播截圖）

全美各地14日迎來「不要國王」大規模示威行動，數以萬計民眾走上街頭，表達對川普 政府的不滿。南加 州地區有數十場抗議集會舉行，洛杉磯 市中心自清晨起湧入大批群眾，場面熱烈而有序。主辦方強調，這場行動象徵對君主式統治的拒絕，呼籲守護民主與自由的核心價值。

根據KTLA電視台報導，清晨6時許，已有示威者在洛杉磯市政廳前展開靜坐，還有人在階梯上進行瑜伽練習，身旁擺放「不要國王」標語，引路人關注。上午10時，遊行正式在葛蘭德公園（Grand Park）啟動，短時間內聚集上千群眾，高舉標語、呼喊口號，表達對移民執法、軍事化治理與聯邦裁員的不滿。截至11時25分，多數活動仍維持和平進行。

南加其他地區的遊行，也在準備或進行中。伍蘭岡地區（Woodland Hills）Topanga Canyon與Victory大道交叉口、托倫斯高中（Torrance High School），以及聖塔克拉利塔（Santa Clarita）Valencia大道沿線，皆可見手持標語與國旗的示威者集結。

這場全國性抗議由「不要國王」運動組織發起，特別選在國旗日、陸軍建軍250周年及川普生日同日舉行，藉此凸顯反對威權的象徵意義。主辦方在其網站指出，川普總統希望透過坦克上街與電視強人秀來慶生，但真正的權力不在華府舞台，而在每個城市與社區中自發升起。

他們進一步表示，美國創立是對君主制的拒絕，今天的聚集不是為滿足川普的自尊心，而是為建立不再需要川普的民主運動。國旗屬於人民，不是總統。

洛杉磯市長貝斯（Karen Bass）與市警局長麥唐諾（Jim McDonnell）召開記者會，表示市府已完成相關部署，並呼籲民眾以和平理性方式表達訴求。

「請大家不要給政府任何藉口介入」，貝斯說，「讓我們展現洛杉磯與美國最美好的一面，對抗挑釁與暴力，展現和平與團結。」她強調，市府對暴力與破壞零容忍，「採取暴力的人不代表移民社群，也無法為抗議帶來正面效果。」

麥唐諾指出，警方將保護每一位和平示威者的憲法權利，但對任何意圖犯罪者，都將嚴正執法。