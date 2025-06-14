DMV簡訊英語用法怪怪的？直接刪除

詐騙訊息自電子郵件格式帳號傳送，稱若未於4月27日前付款，將產生罰款或遭法律程序處理，誘導收件人點擊偽冒的「bayareafastrak」網址，實為釣魚網站。（記者張庭瑜/翻攝）

近日，美國多州出現大量假冒車管局（DMV ）名義發送的詐騙簡訊，誘騙民眾點擊虛假付款連結，要求支付未繳的過路費或交通違規罰單，並威脅若未即時處理，將面臨註銷車輛註冊、吊銷駕照、信用受損，甚至遭起訴。這類簡訊在加州 、德州、佛州 等地屢見不鮮，引發民眾熱議討論。

據悉，這些簡訊內容，多仿造正式機構語氣，甚至引用法規條文，如「加州行政法規第15C-16.003條」，並附上看似官方的網址連結，但實際上導向偽造的付款網站，意圖竊取個資與信用卡資訊。不少民眾發現，簡訊多來自國際電話號碼，例如+63、+66、+44等，有人甚至收到來自土耳其的號碼。簡訊中出現明顯錯誤的英文語句如「May 15st」或「16nd」，讓人警覺有異。

簡訊內容常以「DMV最終提醒」，表示收件人仍有未結清費用，若不在指定期限前繳清，將採取五項處分：註銷車輛註冊、吊銷駕照30天、將資料送入違規資料庫、加收35%手續費，以及影響信用評分。有民眾坦言，因曾有違規紀錄，一時未察險些受騙。

加州DMV發布聲明，強調DMV從未以簡訊方式向民眾催繳費用，也不會要求透過不明連結進行付款。DMV呼籲民眾提高警覺，「政府機關如需辦理重要事宜，幾乎不會透過簡訊聯繫。」聲明中建議民眾採取三項防詐措施：第一，勿回覆任何未經查證的簡訊；第二，如對內容存疑，應直接透過官網或撥打客服專線800-777-0133查詢；第三，避免在不明網站輸入任何個資或財務資料。