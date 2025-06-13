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湖人三連冠時期唯一華裔啦啦女郎 揭入隊秘辛

記者楊青／洛杉磯即時報導
Alice簡從2000至2003年連續四年擔任湖人隊啦啦女郎，是其間湖人啦啦隊17人中唯一華人。（Alice簡提供）
Alice簡從2000至2003年連續四年擔任湖人隊啦啦女郎，是其間湖人啦啦隊17人中唯一華人。（Alice簡提供）

核桃市大型舞蹈社Dancecapade近日舉辦第25屆舞展，300多位舞者激情演出八小時，1500多名觀眾如癡如醉。舞展推手，正是當年洛杉磯職籃湖人隊三連冠鼎盛時期唯一的華裔啦啦女郎簡志嘉（Alice Chien）。

10歲時隨父母從台灣移民美國，Alice簡至今保持美國人傳統的淳樸；當年的輝煌，回憶得風輕雲淡。

Alice從2000至2003年連續四年擔任湖人隊啦啦女郎。當時她已從南加大商學院畢業，正在一家公司擔任全職財經分析員。「我看到湖人隊徵召啦啦隊員的廣告，因為從小喜歡跳舞，一直熱愛，所以想去試試。」Alice從5歲開始在台灣學習舞蹈，移民來美後，一直繼續學習，高中畢業後以出色的舞蹈功底，成為南加大舞蹈隊和啦啦隊員，舉凡南加大籃球賽、足球賽和各種大型體育賽事和活動，都有她熱情洋溢、活力四射的身影。

但她沒有想到，競爭湖人啦啦隊，會有這麼多對手。「500多女生一起到場，我們擠在一個小小的地方，考官都不知道大家的名字，每個人身上只有一個號碼。」Alice笑說，考官不知道你是誰，他們只在乎你跳得好不好、有沒有足夠的表現力和感染力、外表夠不夠搶眼。考官教給大家一段20分鐘左右的舞蹈，然後從人群中叫號，三人一組先後被叫到考官面前表演，其他人在旁邊等候，最後考官對每個人都只說一句話：「請留下」或是「謝謝你」，大家都怕被說「謝謝你」，因為這意味著你可以回家了。

Alice簡（右二）參加湖人隊啦啦隊表演，父母到場加持。（Alice簡提供）
Alice簡（右二）參加湖人隊啦啦隊表演，父母到場加持。（Alice簡提供）

這樣的過程前後一共四次，每次都刷掉一半人。第五次，也是最後一次，由湖人隊的工作人員親自面試，重點看女孩們的談吐和臨場對應。

「所有經過前四關的女孩站成一排，開始自我介紹，」Alice向面試官說，她來自鑽石吧，熱愛跳舞，然後解釋為什麼想成為湖人啦啦女郎等。每個人介紹自己和回答問題後，還要來一段獨舞，這是最後展現個人魅力的機會。那次，湖人啦啦隊在500多人中錄取17人，Alice簡是唯一華人。

2000至2003年正是湖人隊鼎盛時期，連三年奪得總冠軍，讓柯比布萊恩（Kobe Bryant）、「俠客」歐尼爾（Shaquille O'Neal）和湖人隊家喻戶曉，湖人啦啦隊也水漲船高。Alice簡和其他的湖人啦啦女郎，在此期間隨球隊周遊世界，留下難忘經歷。

「開始時我一邊全職工作，晚上和周末瘋狂跳舞，參加啦啦隊的各種表演，」Alice說，湖人隊獲三連冠後，全球比賽暴增，她最後辭掉工作，成為全職啦啦女郎，「因為我覺得這是人生中非常難得的機會，工作可以再找，但隨湖人隊周遊世界，人生可能永遠都不會再有這種機會」。她笑言，湖人啦啦女郎是有報酬的，但僅有最低工資，因此在不表演時，她開始教孩子們跳舞，這樣才有辦法支付日常開銷。

2003年從湖人啦啦隊退休，Alice再次面臨人生選擇：或者重新找工作；或者創業，她選擇後者，創辦了Dancecapade。

「我從小就熱愛跳舞，入這行沒後悔。」Alice說，她自認是一個好老師，但創業並不容易。起步的時候，她一個人身兼教學、對外聯絡和財務，所有事情都親歷親為。因為不知道創業知否會成功，不敢請人，直到五年後才開始請老師，並擴大規模。20多年過去，她的舞蹈社現在已有將近20位舞蹈老師。

Alice簡至今活躍在舞蹈教學界。（記者楊青／攝影）
Alice簡至今活躍在舞蹈教學界。（記者楊青／攝影）

湖人 南加大 移民

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