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南加華人經營酒店遭圍攻 只因一則社媒發文

記者劉子為/南艾爾蒙地即時報導
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保安報警後，洛杉磯縣警局警員趕赴現場，大部分抗議者隨即離開。（受訪者提供）
保安報警後，洛杉磯縣警局警員趕赴現場，大部分抗議者隨即離開。（受訪者提供）

抗議者12日晚闖入南加一間華人家族經營的酒店，只因誤以為聯邦移民暨海關執法局（ICE）人員下榻於此，引發現場混亂與財物損壞。酒店業主William Yen接受本報採訪時指出，這起事件可能源自社交媒體的錯誤訊息，導致無辜業者與房客財產受波及。

事件發生在南艾爾蒙地市的Ramada by Wyndham酒店。華裔業主Yen表示，根據目前調查，事件起於數日前社交平台一則貼文，有人稱在該酒店外發現數輛無標記的白色廂型車，懷疑是ICE使用的交通工具。

12日晚約9時30分至10時，抗議者抵達酒店停車場，砸毀數輛白色廂型車的車窗，並進行塗鴉破壞。Yen表示，根據保全人員目擊，抗議者未經允許闖入酒店私人停車場，並對白色廂型車進行攻擊。然而，Yen指出，這些車輛實際上屬於普通旅客，車主與ICE無任何關係。

Yen還指出，當晚酒店保安報警後，洛杉磯縣警局警員趕赴現場，大部分抗議者隨即離開。警方並未拘捕任何人，但之後設立臨時警戒線以防後續衝突。他補充，因酒店建築本身未受損，因此業者未向警方正式立案，但受損車輛的車主有向各自的保險公司進行申報。

儘管酒店建築未受直接損害，Yen坦言事件對酒店經營造成重大影響。「許多原本入住的房客感到不安，選擇提前退房，要求全額退款，甚至有未來幾日的預訂也陸續取消」他說，「部分房客誤以為酒店與ICE合作，對酒店產生不信任。」

面對外界情緒，Yen展現理解但也呼籲理性行動。他指出，完全理解抗議者對ICE執法行動的不滿與恐懼，尤其是對移民社區造成的心理壓力，但錯誤訊息若未經查證就貿然行動，傷害的是與事件無關的在地商戶與民眾。

「我不怪這些人為什麼生氣，他們的情緒可以理解。但酒店不是政府，也不是政策的執行者」Yen呼籲大眾在資訊爆炸時代，應更加謹慎辨識訊息來源，避免讓虛假資訊引爆不必要的衝突。

一群抗議者闖入華人經營的酒店，只因誤以為ICE人員下榻於此。（受訪者提供）
一群抗議者闖入華人經營的酒店，只因誤以為ICE人員下榻於此。（受訪者提供）

ICE 移民 艾爾蒙地

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