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艾美獎提名華人美食博主 推薦好市多這三款好物

洛杉磯訊
曾獲艾美獎提名的公共廣播電視網（PBS）美食節目「亞洲色香味Lucky Chow」主持人Danielle Chang拜訪法鼓山雲來別苑的大寮。（法鼓山網站圖片）
曾獲艾美獎提名的公共廣播電視網（PBS）美食節目「亞洲色香味Lucky Chow」主持人Danielle Chang拜訪法鼓山雲來別苑的大寮。（法鼓山網站圖片）

曾獲艾美獎提名的公共廣播電視網（PBS）美食節目「亞洲色香味Lucky Chow」主持人Danielle Chang出生於台灣，她發掘眾多亞洲美食與傳承百年的料理，她本人也是好市多常客，非常推薦其三件好物。

Danielle Chang五歲和父母移民美國，她日前接受Food &Wine雜誌採訪時提到，她很愛逛好市多，烤雞、價格實惠的披薩及自有品牌Kirkland產品，常受消費者稱讚，然而人們可能低估好市多的水果。Danielle Chang說，她超愛好市多新鮮水果區，她吃很多水果，水果就相當她的甜品，因此經常大量購買。好市多的韓國梨、柚子和橘子，都是她的最愛，這裡還能買到很多亞洲熱帶水果。Danielle Chang認為，好市多是購買水果的好地方。

好市多的肉類，也是Danielle Chang最愛。她說，在家做台灣菜時，她常去好市多買肉，最愛是牛尾，常用來做牛尾燉菜或牛尾牛肉麵之類。好市多還有牛腱，這種肉的軟骨豐富，關節肉也很多，口感適合長時間燉煮。肉類是可以冷凍後使用的食材，因此不必擔心一次購買太多，且在好市多買整塊烤肉，通常價格更實惠。

Danielle Chang還愛買好市多的米，她說，一定會在好市多買散裝米或袋裝米，她喜歡短粒的日式米。「米很容易保存，只要存放在陰涼處的密封容器中，都可保存數年」。

Danielle Chang的「亞洲色香味Lucky Chow」今年推出第七季，主題是「故鄉」，她將目光與味蕾轉向台灣，從古老的茶道與齋飯，到醬油與米食的現代創新，重新發掘家鄉味道與鄉愁回憶。Danielle Chang說，這是寫給台灣的情書，五集的旅程讓她沉浸在台灣豐富飲食與文化傳統中，聚焦原住民山豬獵人、創新的珍珠奶茶發明者、傍晚的港口小吃攤及將素食料理升華為藝術的法鼓山雲來別苑的大寮(廚房)僧廚。

她說，台灣是傳統與創新完美共存的地方。從北部的稻田與茶園，到城市中的飲食創新者，每一口都講述堅韌、社區與連結的故事。

Danielle Chang（左）日前拜訪拜訪法鼓山雲來別苑。（法鼓山網站圖片）
Danielle Chang（左）日前拜訪拜訪法鼓山雲來別苑。（法鼓山網站圖片）

好市多 艾美獎 原住民

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