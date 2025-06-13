不要與你的鄰居「樹」敵 了解圍牆兩邊權益免挨告

鄰居的樹木如果遮擋您家視野，可以修剪圍牆以上枝幹。（本報資料照片）

有庭院的人家，多半會有樹。不管樹是哪一任屋主種的，只要在您家土地範圍裡的都算是你的樹。不管是鄰居過度修剪，還是壓倒車輛，都得您出面解決。以下是法律網站「Super Lawyers」對三大類問題的解說：

１.樹的歸屬權

不管是誰種的樹，只要主幹在哪，樹就歸誰。正好長在您與鄰居家的分界線上呢？兩家共有。單獨一戶的樹，住戶就能決定要砍要留，或是怎麼修剪；共有的就必須兩家都同意才能動手。

每一棵樹的擁有者都必須確保樹不會危及他人。如果枝幹越界到鄰居家，原則上鄰居有權修剪。但是近年的判例出現歧異，Booska v. Patel等部分案例中，如果鄰人的修剪危害到樹木的存活，那麼鄰居也不一定有權修剪，必須雙方商量出個辦法。

另外，鄰居能夠修剪的部分只限於越界的，如果修剪到你家這邊，又沒獲得同意，可以向鄰居索賠實際損失的二至三倍。實際損失（actual damage）的定義相對寬鬆，可能是移植一棵樹過來，或是樹的美學價值，這可能就很貴了。

同時，修剪必須在自己的領域內進行，越界到別人家當然不行。傷害別人的樹木，除了可能吃上六個月的刑責，並課處1000美元的罰金，還要負責民事賠償。

唯一的例外是，鄰居的樹擋住了您家的視線，那麼可以將圍籬以上的枝葉修剪乾淨。不論如何，如果無法判斷，最好先與鄰居商量，商量不成就請法律專家處理。

２.樹倒了該誰負責

樹木沒有照顧好，以致傾倒、斷裂，樹主自然要負責。但如果是天災所致，加州 法律認定是天意，主人就可以免責。不過，界線並非一成不變，有時還要依長期狀況而定。

３.樹上的果實歸誰

只要果子還在樹上，它們都歸原主所有。只有掉落下來，鄰居才能撿拾。如果事先取得鄰居同意，自然可以摘採越界的果實。

不過掉落法則有好有壞，可以吃的果實當然好，但掉落的樹葉或枝幹，也算是自然遺留物，萬一它們堵住您家水溝，責任還是您的。

最後的重點是，鄰居先商量，商量不成再找法律專家處理。不管不顧的蠻幹，吃虧的還是自己。