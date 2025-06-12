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華人餐廳擺席11桌賴帳 理由讓業者嚥不下去

記者張宏／洛杉磯即時報導
餐廳出示監控影像證據，證明移動屏風前現場已沒有什麼客人了。（記者張宏／攝影）
餐廳出示監控影像證據，證明移動屏風前現場已沒有什麼客人了。（記者張宏／攝影）

羅斯密華人餐廳遭遇客人吃霸王酒席，該客人擺十餘桌滿月酒卻拒絕付剩下一半的錢為哪般？羅斯密某華人餐廳日前有華人客人預訂11桌酒席，最後付帳時以沒吃完就收桌為由，拒絕支付剩下的3000多美元。餐廳當場報警，結果被對方權宜之計躲過，最後餐廳只能用這招維護權益。

該餐廳表示，去年8月18日中午一對中國大陸來的40多歲新移民夫婦在餐廳為孩子擺11桌滿月酒，餐費等共計6220美元。結果在結帳的時候，對方拒絕付錢，理由是還在吃飯過程中，餐廳工作人員就開始收拾座椅和動屏風位置，讓他們很不滿。餐廳在與顧客交涉無果後，只能報警處理。警察來了之後，客人用信用卡支付了3000美元，但拒絕支付剩下的3000多美元，並聲稱表示「寧可坐牢也不付錢」。雙方僵持不下時，男方的一名親友不想大喜日子鬧不愉快，就表示用自己的美國護照複印件做擔保，承諾第二天會將剩餘餐費付清。

餐廳見狀就讓警察放人，但結果第二天並沒有人來付款。餐廳打電話給這名客人，對方說，「我不付了」。有趣的是，事後這個客人還當作沒事人一樣，常來餐廳參加酒席活動。餐廳只好透過小額法庭維護自身權利，庭上法官詢問這名客人拒付理由，對方先說是沒吃完就動屏風，但餐廳出示監控影像證據證明現場已沒有什麼客人後，又改口說16個菜沒出齊菜就收桌子。

餐廳表示，這個客人拒付的理由不成立，當時菜已全部上齊，因為還有下一批客人要就餐，且滿月酒活動客人已走的差不多，工作人員收拾完還問過那個區域客人，客人表示可以收拾才移動的。這些都有監控影像作為證據，因此法官在今年4月15日做出判決，在用餐全部結束之後，再以服務為由不支付餐費的邏輯不能成立，判定這名客人須支付全部餐費。但是即便法庭做出判決，這個顧客依然沒有在指定日期內支付剩下的3000多元未付的餐費，也未上訴。

因此餐廳日前再次告知這名客人，表示如果一周內收不到欠款，只能向法庭申請債權（judgment lien）加到其現有或未來產權名下，結果迄今對方都未付款。餐廳表示，開業30來年，第一次遭遇這樣的客人，他以為自己不付錢，餐廳就拿他沒辦法。餐廳不想搞僵，曾一度和對方說庭外和解，結果對方不領情。

對方只支付3000美元。（記者張宏／攝影）
對方只支付3000美元。（記者張宏／攝影）
餐廳當天的報警記錄。（記者張宏／攝影）
餐廳當天的報警記錄。（記者張宏／攝影）
法院判決書讓其支付剩餘費用。（讀者提供）
法院判決書讓其支付剩餘費用。（讀者提供）
去年8月18日中午一對中國大陸來的40多歲新移民夫婦在餐廳為孩子擺11桌滿月酒，...
去年8月18日中午一對中國大陸來的40多歲新移民夫婦在餐廳為孩子擺11桌滿月酒，餐費等共計6220美元，結果結帳時，對方拒絕付錢。（記者張宏／攝影）

華人 護照 移民

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