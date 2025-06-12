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質問國土安全部長 加州參議員被「暴力」押走

洛杉磯訊
加州聯邦參議員帕迪亞（Alex Padilla）（中）被暴力請出國土安全部在洛杉磯召開的記者會。（取自Alex Padilla X平台）
加州聯邦參議員帕迪亞（Alex Padilla）（中）被暴力請出國土安全部在洛杉磯召開的記者會。（取自Alex Padilla X平台）

國土安全部長諾姆（Kristi Noem）12日上午在洛杉磯開記者會期間，加州聯邦參議員帕迪亞（Alex Padilla）突然闖入，他在諾姆講話期間大聲發出質問後，「被聯邦特工暴力請出去」。

當天上午，國土安全部長諾姆及其他聯邦執法部門官員在洛杉磯召開記者會。記者會剛開始約幾分鐘，當諾姆講到：「（國土安全部）會待在這裡，從社會主義者和州長、市長對國家造成的負擔，試圖對城市植入的東西中，解放這座城市」時，帕迪亞在旁大聲質疑諾姆。但諾姆並未被他的話語打斷，繼續講話。

在多家媒體的轉播畫面中，帕迪亞被FBI等三四名工作人員強行推出門，他大喊「放開我！」福斯（FOX）新聞報導，他當時被暫時關了起來。

記者會後，諾姆表示，她私下與帕迪亞交談了10至15分鐘，雙方交換了電話，稱兩人談話「友好且有益。」她表示，帕迪亞對ICE的行動表示擔憂，雙方建立了溝通渠道，兩人之間沒有問題。

帕迪亞之後對此事發表聲明，稱他有權利「對洛杉磯進行國會層面監管。」聲明中稱，「參議員帕迪亞目前正在針對聯邦政府對洛杉磯市、加州的行動進行國會監管。事情發生時，他正在這棟聯邦大樓與北美防空司令部司令季約特（Gregory Guillot）開會。他正聽諾姆部長的發布會。他想問部長一個問題，被聯邦特工暴力請出去，按倒在地，銬上手銬。他目前沒有被拘捕，我們正在尋求更多信息。」

加州州長紐森在X上發言，「參議員帕迪亞是我認識的最正直的人之一，這件事讓人憤怒，是獨裁的，可恥的。川普和他令人震驚的軍隊失控了。這必須要停止。」

洛杉磯 加州 國土安全部

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