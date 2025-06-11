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洛杉磯抗議者被指「收錢上街」 源於一則高薪徵人啟事

洛杉磯訊
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洛杉磯地區Craigslist網站一則徵人啟事引發「抗議者收錢上街」的爭議聲浪。（中央社）
洛杉磯地區Craigslist網站一則徵人啟事引發「抗議者收錢上街」的爭議聲浪。（中央社）

據FOX電視台報導，在洛杉磯抗議活動愈演愈烈之際，一則在資訊平台Craigslist刊登的徵人啟事意外成為網路焦點，引發「抗議者收錢上街」的爭議聲浪。

該廣告於近日出現在洛杉磯地區Craigslist的「勞工工作」分類中，廣告開出每周1萬2500美元的高額報酬，聲稱要組建「本區域最強悍的菁英隊伍」，招募「面對壓力不退縮」的男性，並強調應徵者需具備「在高壓環境下作業、心理抗壓強、不慌不亂」等特質。廣告明確表示希望應徵者具備軍事經驗，但特別排除海軍陸戰隊，理由是「不再與海軍陸戰隊合作，故事太長，不便細說」。此外，廣告也尋求曾「對抗訓練有素對手」的經驗者。

廣告刊登後不到24小時，洛市中心便湧現大規模抗議人潮，民眾抗議ICE近期在加州多地的大規模執法行。面對日益升高的抗議聲浪，川普下令動用國民兵及數百名海軍陸戰隊進駐洛杉磯。加州州長紐森隨即提出聯邦訴訟，反對軍事部署，但於10日遭聯邦法官駁回。

儘管該Craigslist廣告在時間點上與抗議活動高度重疊，並被部分人士引用作為抗議者「收錢參與暴動」的證據，但經查證發現，這實際上是一場惡搞行動。廣告張貼者拉弗勒（Joey LaFleur）是惡搞節目「Goofcon1」的主持人。拉弗勒接受美聯社訪問時坦承，該廣告純屬節目效果的虛假內容，原本只是為了娛樂，沒想到竟與當地示威活動時間重疊，造成誤解。

拉弗勒在隔日直播節目中表示：「我完全沒料到它會被扯上真正的抗議，這實在太巧合了，感覺非常怪異。」該名節目主持人透露，類似廣告過去也曾在德州奧斯汀地區刊登，顯示這是一系列節目企畫的一部分。

儘管真相已明，但該廣告截圖已在社群媒體廣泛流傳，被部分保守派網紅和支持者引用為「抗議者領錢參與暴亂」的證據。川普也於8日在Truth Social發文，簡短寫下「付費暴徒（paid insurrectionists）」，雖未明確說明是否與該廣告有關，但再度加劇社會輿論分歧。川普於10日在北卡州布拉格堡的演說中更進一步聲稱，洛杉磯若無聯邦部隊介入「恐怕早就燒起來了」，並將這波抗議形容為「外國入侵」。此番言論已遭加州多位官員與居民駁斥，相關人士強調抗議者大多以和平方式表達訴求。

對於意外引發的風波，拉弗勒在Instagram限時動態中寫道：「不小心整了全國一把。這是我最荒唐的一次Goofcon1企畫。」

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