南加內陸突發野火 延燒土地數千英畝、民宅被毀

南加內陸突發大規模野火。（聖伯納汀諾縣消防局提供）

截至11日晨，南加州 聖伯納汀諾縣（San Bernardino）突發野火在持續延燒，已經蔓延數千英畝土地並摧毀一戶民宅，當局發布的撤離令仍然有效。據最新消息，野火控制在10%左右。

根據加州消防廳（Cal Fire）最新資訊，這場名為「牧場野火」（Ranch Fire）的火災10日下午2時30分後，自蘋果谷（Apple Valley）的Bowen Ranch Road與Roundup Way附近爆發；至11日上午，已燒毀超4200英畝土地。

KTLA電視台新聞提供視頻畫面顯示，10日午後消防員奮力撲救被強風吹襲的火勢，一棟獨立屋陷入火海。

加州消防廳指出，11日的火災情況仍將十分危急，當地空氣濕度偏低，風力逐漸增強，下午陣風可達每小時26英里。這些條件預計將持續助長火勢活躍。

目前的當局發布的撤離命令範圍覆蓋從Milpas Drive到High Road，以及18號公路以南地區。

當局已在蘋果谷的Sitting Bull學院，地址：19445 Sitting Bull Road，設立撤離收容所。另有一處動物收容中心，設於勝利谷市（Victorville）的博覽會場地，地址：1400 7th Street。

截至11日早晨，牧場野火的控制率已提升至10%，此前這場火災尚未有任何控制進展的報告。野火發生原因正在調查中。