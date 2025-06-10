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「州長單挑總統」川普做球 紐森把危機玩成轉機

編譯胡立宗／即時報導
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執法人員在洛杉磯與民眾對待數日，無異於給加州州長紐森一個高能見度的機會。（取自加州州府網頁）
執法人員在洛杉磯與民眾對待數日，無異於給加州州長紐森一個高能見度的機會。（取自加州州府網頁）

加州州長紐森一直是民主黨中進取下屆總統大位的熱門人選之一，但當6月初民調顯示，紐森支持度下滑13個百分點之際，總統川普「只」少了七個百分點，因此洛杉磯危機可能就是轉機，紐森運作得當，將能成為民主黨人企盼已久的「鬥士」（fighter）。

然而專家示警，固然「與總統對著幹」可以拉抬聲望，但是批評川普派軍隊、國民兵太過頭，民眾感受變成「紐森不在乎安全與祥和」的話，反倒會對紐森的信譽產生損傷，分寸得拿捏妥當。

川普上任後的驅逐無證移民策略，全美各地以加州民眾的反感最為激烈。洛杉磯更在6月初演變成抗議者與執法者對立的居民，川普得以陸續動用國民兵與陸戰隊保護聯邦設施，紐森等民主黨人開始反擊川普越權、加劇衝突，甚至在舌戰共和黨人外，還要狀告總統。

曾經與川普陣營交手過的加州政府官員Jeff Le告訴法新社，政治危機就是轉機，川普在加州的支持度只有30%，紐森很有機會展現他與川普的不同；而且他說，紐森強硬對抗川普等人的「逮捕州長」說法，或許正是民主黨基本盤需要的「鬥士」。

但是轉機「也可能是」危機，如果紐森操作不當的話。Jeff Le與資深政治策士柯林（Charlie Kolean）都表示，洛杉磯對抗持續過久，特別是演變成無差別的暴力與破壞，公眾（對紐森）的支持就會下降，「因為大家要的絕對是法治與秩序，這也是川普為何能捲土重來的關鍵因素」。

相對而言，一直都在加州政壇打滾的紐森，從舊金山市長到加州州長，從來不是個妥協派，從人工流產到無證移民都是。但他2025年開始，卻出現與共和黨人「唱和」的情況，包括在個人播客上與右派來賓暢談願景。

雖然民眾「應該」是健忘的，但新冠疫情期間，民眾都得家裡蹲，但紐森卻在納帕谷大宴賓客的記憶，可能也會成為紐森的隱傷。6月初，經濟學人（Economist）與YouGov民調顯示，紐森的支持度下滑13個百分點，川普「只」跌了七個百分點。

策士柯林指出，紐森毫無疑問地得利用這次機會，一舉提高他的全國知名度，形塑他就是民主黨能夠對抗川普的唯一。不過問題還是，怎麼不讓選民認為紐森在袒護罪犯，而是民權捍衛者，就是這次危機下的關鍵了，畢竟民眾都要能貫徹法律、保護他們的領袖。

因此，除了與川普、聯邦官員高來高去之外，紐森的另一個關鍵考驗是，能否在維護民權下，控制洛杉磯情局面，畢竟洛杉磯經歷的暴動，已經成為各族群不願觸碰的傷痕了。

紐森 川普 加州

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