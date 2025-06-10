南加內陸200人抗議ICE突襲 警方低調避免衝突升級

南加內陸民眾和平抗議 ICE 突襲 。（IECN提供）

約200名示威者9日午後聚集在聖伯納汀諾聯邦國土安全部（DHS）辦公室外，高喊口號並舉著標語牌，抗議聯邦移民 暨海關執法局（ICE ）近來對南加州 發動的突襲行動。

據當地媒體The Sun報導，示威者和平靜站在DHS辦公室附近街角，幾乎沒有踏上車道。現場唯一可見的執法人員，是對街聖伯納汀諾交通中心的保安。DHS辦公室當天提早關門，雖確實有ICE探員在場，也只是在深色玻璃窗後暗中觀察。

聖伯納汀諾市警局發言人柯瑞爾（Jennifer Kohrell）說，警方刻意保持低調，以免升級緊張氣氛。期間，一輛途經的車輛駛過Rialto大道與F街交口，司機短暫停車放置爆裂物後逃離，所幸無人受傷。

抗議示威過程中，現場不斷響起口號：「ICE 必須停止！」、「他們來抓一個，就是來抓我們全部！」。55 歲的聖伯納汀諾谷學院圖書館工作人員瓦爾德馬（Mary Valdemar）請假參與，她表示自己與學生、教育工作者及其家庭站在同一陣線。她說，學生在家人漫長、可能長達十年的入籍手續中，被迫與親人分離。

示威者輪流透過擴音器喊話，一名講者強調：「無論我們來自什麼背景，都要團結一致！」

還有人舉牌寫著：ICE out of IE！（ICE滾出內陸帝國）。瓦爾德馬並補充：「我們很清楚，沒有移民，這個地區根本運轉不起來。」