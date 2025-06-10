我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

億萬富豪、3屆市長彭博表態 挺葛謨問鼎紐約市長

川普不排除援引「叛亂法」控制加州騷亂

南加內陸200人抗議ICE突襲 警方低調避免衝突升級

聖伯納汀諾訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
南加內陸民眾和平抗議 ICE 突襲 。（IECN提供）
南加內陸民眾和平抗議 ICE 突襲 。（IECN提供）

約200名示威者9日午後聚集在聖伯納汀諾聯邦國土安全部（DHS）辦公室外，高喊口號並舉著標語牌，抗議聯邦移民暨海關執法局（ICE）近來對南加州發動的突襲行動。

據當地媒體The Sun報導，示威者和平靜站在DHS辦公室附近街角，幾乎沒有踏上車道。現場唯一可見的執法人員，是對街聖伯納汀諾交通中心的保安。DHS辦公室當天提早關門，雖確實有ICE探員在場，也只是在深色玻璃窗後暗中觀察。

聖伯納汀諾市警局發言人柯瑞爾（Jennifer Kohrell）說，警方刻意保持低調，以免升級緊張氣氛。期間，一輛途經的車輛駛過Rialto大道與F街交口，司機短暫停車放置爆裂物後逃離，所幸無人受傷。

抗議示威過程中，現場不斷響起口號：「ICE 必須停止！」、「他們來抓一個，就是來抓我們全部！」。55 歲的聖伯納汀諾谷學院圖書館工作人員瓦爾德馬（Mary Valdemar）請假參與，她表示自己與學生、教育工作者及其家庭站在同一陣線。她說，學生在家人漫長、可能長達十年的入籍手續中，被迫與親人分離。

示威者輪流透過擴音器喊話，一名講者強調：「無論我們來自什麼背景，都要團結一致！」

還有人舉牌寫著：ICE out of IE！（ICE滾出內陸帝國）。瓦爾德馬並補充：「我們很清楚，沒有移民，這個地區根本運轉不起來。」

ICE 移民 加州

上一則

ICE突襲聖塔安娜 示威擴及南加兩縣

下一則

好市多擬在南加這兩地開新店和加油站

延伸閱讀

ICE突襲聖塔安娜 示威擴及南加兩縣

ICE突襲聖塔安娜 示威擴及南加兩縣
月發2000驅逐令 維州移民執法力度加劇全美前5

月發2000驅逐令 維州移民執法力度加劇全美前5
華郵：在洛杉磯ICE掃蕩行動落網的某些無證客 已被遣返

華郵：在洛杉磯ICE掃蕩行動落網的某些無證客 已被遣返
紐約市中國移民占11% 自認健康比例低

紐約市中國移民占11% 自認健康比例低
400人抗議變打砸搶 金山警逮148人 市長羅偉譴責暴力

400人抗議變打砸搶 金山警逮148人 市長羅偉譴責暴力
ICE索要芝城無證客市民卡紀錄 引發移民社區新恐慌

ICE索要芝城無證客市民卡紀錄 引發移民社區新恐慌

熱門新聞

櫻桃盜竊案中，警方逮捕三名華人。（聖荷昆縣警局）

華人大爺大媽組團偷摘櫻桃 下場慘了

2025-06-08 14:44
富國銀行大樓。 (谷歌地圖)

單親媽一年的噩夢 5元小費變5000元帳單

2025-06-05 18:37
TSA表示，好市多會員卡並非政府頒發的有效證件，不應被視為合法的身分識別方式。（記者劉子為/攝影）

TSA：好市多會員卡不能登機 但這些證件可以

2025-06-06 15:45
在美國替孩子取名相當自由，但也仍有其規範。（路透）

不開玩笑 在美國取這11個名字違法

2025-06-07 17:56
華埠百老匯大道上，一台垃圾桶車正在燃燒，周圍聚集許多民眾。（記者劉子為/攝影）

直擊╱洛杉磯示威 火光、殘骸、爆裂聲 深夜仍戒嚴

2025-06-09 14:25
現場至少有100人圍堵聯邦執法人員車輛。（木林森提供）

ICE突襲洛市中心抓捕無證客 裝甲車被百人包圍抗議

2025-06-06 18:53

超人氣

更多 >
這9款車建議可買二手車「耐開又保值」 最高省40%

這9款車建議可買二手車「耐開又保值」 最高省40%
習近平帶女兒陪同出席外交活動 習明澤未來角色受關注

習近平帶女兒陪同出席外交活動 習明澤未來角色受關注
紐約白石鎮遭匪持槍入室搶劫 亞裔一家五口被綁地下室

紐約白石鎮遭匪持槍入室搶劫 亞裔一家五口被綁地下室
快到了才發現飛機太大無法降落 美航班機緊急改降羅馬

快到了才發現飛機太大無法降落 美航班機緊急改降羅馬
司法部長公布在洛杉磯騷亂對聯邦幹員丟石頭的嫌犯身分

司法部長公布在洛杉磯騷亂對聯邦幹員丟石頭的嫌犯身分