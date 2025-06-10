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川普不排除援引「叛亂法」控制加州騷亂

抗議變調「零元購」 洛市中心多家高檔店遭洗劫

ICE突襲聖塔安娜 示威擴及南加兩縣

洛杉磯訊
洛杉磯民眾抗議ICE突襲逮捕的示威行動進一步擴大。（美聯社圖片）
洛杉磯民眾抗議ICE突襲逮捕的示威行動進一步擴大。（美聯社圖片）

據foxla電視台報導，南加州反對聯邦移民突襲行動抗議活動10日邁入第4天，數千人自清晨起陸續聚集洛杉磯市中心，聲援近日遭移民暨海關執法局（ICE）拘留民眾，並譴責川普總統下令部署國民兵（National Guard）鎮壓抗議行動。目前示威擴及聖塔安那（Santa Ana）、派拉蒙（Paramount）、西湖（Westlake）等多個城市，部分地區演變成激烈衝突。

據報導，自6日ICE在洛縣展開突襲行動以來，不少民眾親眼目睹聯邦執法人員在Home Depot、倉儲中心、法院及小學畢業典禮現場出現，甚至有教堂被用作臨時集結據點。許多社區居民認為，這些行動既突兀又帶有恐嚇意味，怒火瞬間升高。抗議者除高舉標語外，也以人鏈、靜坐等方式佔據公路及政府機構周邊。洛杉磯市警局（LAPD）9日晚間進入戰術警戒，部署大批警力，並與加州公路巡警局（CHP）合作設置封鎖線，以防止示威進一步升級。至10日凌晨，包括格蘭岱（Glendale）、英格伍（Inglewood）、蒙地貝婁（Montebello）、 布班克（Burbank）及貝爾市（Bell）等地警力也進駐支援。

9日傍晚，在聖塔安那市政府前集會更演變為警民衝突，有示威者向警察投擲煙火與硬物，警方隨即施放催淚瓦斯與橡膠子彈驅散人群，並宣布集會為非法並逮捕數十人。根據FOX 11畫面，在雷根聯邦大樓暨法院（Ronald Reagan Federal Building and Courthouse）前，警方以強硬手段制止群眾靠近。同日晚間，小東京也爆發激烈對峙，有人點燃煙火並丟向警方，火光與煙霧瀰漫。攝影記者拍攝到數次爆炸物在群眾中間引爆，所幸未傳出重傷。派拉蒙市騷亂中，一名40歲男子雷納（Elpidio Reyna）被指控向聯邦執法人員車輛投擲石塊，FBI發布通緝令，懸賞5萬美元追緝。

在多場衝突中，當局使用非致命武力，包括胡椒球、閃光彈及催淚彈。LAPD指出，截至10日，僅該局即已逮捕29人，涉及攻擊執法人員、擲汽油彈、劫掠與阻塞交通等罪名。另有19人因封鎖101公路被CHP拘留。加州州長紐森（Gavin Newsom）強烈抨擊川普無預警動用國民兵，指控其「為滿足個人虛榮而犧牲民眾安全」。他並與州檢察長邦塔（Rob Bonta）共同向聯邦法院提起訴訟，質疑總統未經州政府同意即調動兵力，嚴重侵犯加州主權。

此外，聯邦官員證實，五角大廈正調派約700名駐紮在29棕櫚鎮（Twentynine Palms）海軍陸戰隊員支援洛杉磯地區戒備。洛杉磯市長貝斯則表示，聯邦突襲「毫無正當理由」，質疑洛市遭當作「聯邦測試案例」。她強調洛杉磯是一座移民之城，「不論你來自何處、何時來到這裡，我們都會保護你」，並且呼籲市民抗議時勿訴諸暴力。

教育界也表達擔憂。洛杉磯聯合學區（LAUSD）總監卡瓦略（Alberto Carvalho）表示，將針對擔憂自身安全學生與家長提供遠距學習選項，「我們不容許任何孩子因恐懼而缺席人生重要時刻」。加州州議員帕切科（Blanca Pacheco）指責ICE將聖塔安那學校及教堂當作行動據點，直斥這種「以政策包裝殘酷」無法令人接受，並表示將推動立法限制ICE行動範圍。

政府內部資料指出，截至本周，川普第二任期內ICE突襲行動已突破10萬人次，單在周二與周三就各有逾2000人被捕，遠高川普首任期前百日日均660人。白宮副幕僚長米勒（Stephen Miller）曾公開表示，ICE每日「至少」應達成3000人逮捕量能。

洛杉磯 ICE 加州

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