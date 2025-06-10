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抗議變調「零元購」 洛市中心多家高檔店遭洗劫

抗議變調「零元購」 洛市中心多家高檔店遭洗劫

洛杉磯訊
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9日深夜，位於第八街與百老匯大道交口的Apple Tower Theatre專賣店遭洗劫。（APPLE官網）
9日深夜，位於第八街與百老匯大道交口的Apple Tower Theatre專賣店遭洗劫。（APPLE官網）

針對移民突襲行動的連續抗議活動邁入第四天，9日（周一）深夜，洛杉磯市中心爆發多起搶劫與破壞事件，多家高端商店遭到闖入與洗劫。這些商店包括阿迪達斯、蘋果、Shoe Palace、CVS、一家大麻藥房、一家藥局和一家珠寶店。目前尚不清楚這些嫌疑人是否參與了正在進行的抗議活動，還是只是趁火打劫。

10日（周二）上午，位於第八街與百老匯大道交口的Apple Tower Theatre專賣店正進行清理作業，該店在前一晚遭人砸窗闖入，大量商品被盜。店面玻璃上被噴上「No ICE」字樣，地上滿是破碎玻璃，現場散落一些物品。據報，歹徒偷走多部iPhone、Apple Watch、筆記型電腦與充電器等高價電子產品。警方午夜時分逮捕了兩名嫌犯。

除蘋果門店外，多家珠寶店也在同日晚間遭洗劫。在第六街與百老匯交口，可見大批民眾聚集於店家門前，珠寶展示盒被棄置在人行道上。一名珠寶商表示，他親眼目睹至少四起搶劫未遂事件發生於洛杉磯珠寶區。

另在第八街與Main Street附近，警方制服一名涉嫌闖入Shoe Palace鞋店的嫌犯，其餘涉案嫌疑人則逃離現場。一名目擊者指出，他看到有人使用工具與鋸子強行破壞店面進入。

一位洛市中心的企業主表示，在得知生意受損後，他凌晨2時搭乘巴士趕到這，「我不敢開車過來」。這位店主補充，這已經不是抗議活動第一次擾亂他的生意了。

對於系列騷亂，洛杉磯縣檢察署已指派檢察官團隊，將根據逮捕報告與社群媒體紀錄進行調查，研擬是否提出刑事指控。洛市警方與市府多次譴責「趁亂行搶的煽動者」，強調此類行為與和平示威訴求無關，純屬藉機犯罪。

歷史核心商圈改善區（Historic Core Business Improvement District）執行長Blair Besten呼籲市府立即實施宵禁，並請求國民兵進駐協助恢復秩序。

洛杉磯市長貝斯（Karen Bass）在社群平台X發文表示：「任何破壞市區、洗劫商店的人，根本不關心我們的移民社群。你們將被追究責任。」

貝斯將這波動亂歸因於上周五川普政府無預警加強ICE突襲行動。她質疑執法標準：「本屆政府曾承諾只會鎖定有案底的暴力罪犯，但如今從毒販轉向打工的移民、市井小民、甚至Home Depot的員工，這是怎麼回事？」

截至10日清晨，大多數人群已散去，洛杉磯市警局（LAPD）宣布進入戰術警戒狀態，以防範更多暴力事件。

洛杉磯 移民 百老匯

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