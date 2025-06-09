洛杉磯學區強調庇護立場 校園照常開放

LAUSD表示會保持正常運作。示意圖。（LAUSD提供）

據KTLA電視台報導，美國移民暨海關執法局（ICE）近日在洛杉磯 地區發動多起突襲行動，驅逐非法移民 ，激起社區強烈反彈，連日爆發激烈抗議，並引發大規模社會動盪。洛杉磯聯合學區 （LAUSD）最新表示，堅持校園正常運作，並致力於安撫家長與學生情緒。

這次洛市較大規模抗議起於6日，當天ICE在市中心及多處商業場所拘留數十人，引發數百民眾聚集阻擋執法，但未能成功阻止拘捕。次日，聯邦執法人員在派拉蒙（Paramount）的突襲引發當地及鄰近康普頓、洛杉磯市中心連鎖抗議，當晚川普總統更下令出動國民警衛隊，激怒洛杉磯市長巴斯（Karen Bass）與加州州長紐森（Gavin Newsom），引發政治爭論。

儘管7日抗議中已有部分財產被縱火及投擲物品，但暴力程度遠不及次日。8日晚間，抗議迅速失控，商店被洗劫，汽車遭縱火，執法人員遭攻擊，甚至出現駕駛人危險肇事。洛杉磯警局一名官員於9日早晨向KTLA證實，共有42人因涉及多項罪名遭到洛警、縣警及加州公路巡警逮捕。9日抗議預計將持續。

面對社區恐慌，LAUSD於9日發布聲明表示，理解移民執法行動對學生、家庭及教職員造成的壓力與恐懼，並強調學校必須成為安全避風港。學區總監卡瓦略（Alberto Carvalho）呼籲社會關注學生心理健康，並反對將校園變成監控場所。他表示：「孩子們應該得到支持，而不是監視。」

為幫助移民社區瞭解自身權利，LAUSD在2025初開始發放「紅卡」（Know Your Rights cards），提供16種語言版本，提醒居民法律保障。上一年底，LAUSD亦正式宣布成為「庇護學區」，承諾成為移民家庭的安全區域。

此外，學區已設立專線（213-443-1300）協助學生家長及教職員提供資訊與支持，並與洛杉磯教師工會合作，發布應對校園內ICE活動的指引，涵蓋校車及校外活動。