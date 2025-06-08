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若你想在2033年後退休 趕快用這個計算器先估算老本

編譯陳盈霖／即時報導
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面對社安金恐減少甚至消失的風險，提早做好退休財務規畫至關重要。（ssa.gov）
面對社安金恐減少甚至消失的風險，提早做好退休財務規畫至關重要。（ssa.gov）

洛杉磯NBC 4電視台報導，數百萬美國老年人仰賴社安金（Social Security）支付退休後生活費，然年輕一代對將來是否能享受這項福利卻抱持不確定態度。根據DepositAccounts最新調查，59%尚未退休的美國人擔心當他們退休後，社安金恐不復存在。此一問題對許多人來說至關重要，目前社安金支付占40%退休人員收入的一半以上。

隨著社安基金耗盡的風險加劇，下一代的退休人士恐面臨挑戰。根據現行規則，除非國會採取行動，否則該基金預計將於2033年耗盡，屆時政府僅能支付該福利的79%。盡管福利減少並不等同完全枯竭，然對目前仍在職的人士而言，預先做好規畫至關重要。以下是專家建議的因應對策：

•社安金如何運作

社安金主要來自員工通過薪資稅提供，2025年課稅收入上限為17萬6100美元。若收入低於此限額，雇主與員工各自支付6.2%薪資作為稅金，這筆錢進入一個信託基金，替退休者及家屬和殘障人士支付福利金。退休後的社安金取決於個人在職業生涯中的收入，及何時開始申請提領。一般來說，這項福利約為退休前40%收入左右。

•應對社安金減少策略

理財規畫師博內帕茲（Dong Boneparth）表示，民眾可用「減少50%至100%社安金收入」為基礎，進行退休規畫模擬，幫助自己在社安金減少甚至消失的情況下，退休財務是否穩健。可透過使用投資計算器（美國證交委員會提供的工具）快速計算目前儲蓄、每月投入和預期回報能累積的退休資金。將結果除以25%，根據4%提取規則估算每年可安全提取的金額，檢視是否足夠支持退休生活。

理財規畫師艾克爾斯（Jaime Eckels）也與客戶進行同樣的練習。她說，若距離退休還有幾十年，很難判斷這些錢是否足夠退休生活，「從現在到退休，收入、工作和生活都可能發生變化。」若看見數字低於預期，愈早做調整愈好，「可存更多錢在退休儲蓄上。」

對於接近退休年齡的人來說，考慮增加其他收入來源或許是明智之舉，例如從事諮詢工作或投資增加被動收入。若按照這些計畫進行，而社安金屆時還能如期而至，那麼這筆錢便可算作額外福利。博內帕茲說，「思考沒有社安金的未來，進一步強化掌控自身財務相當重要。」

退休 社安金 洛杉磯

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