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抗議移民執法示威 洛杉磯華埠受嚴重影響

記者啟鉻／洛杉磯即時報導
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示威者在街道上投擲煙霧彈。（美聯社）
示威者在街道上投擲煙霧彈。（美聯社）

8日針對川普移民突襲行動的抗議活動，於當日午後約3時30分蔓延至洛杉磯市中心的101號公路，導致南北雙向車道被封閉。羅省中華會館前主席張自豪當日在華埠表示，抗議行動已經對華埠正常生活造成嚴重影響，本來這時華埠街頭行人很多，但由於交通受限以及無證移民擔心被捕，現在華埠街頭顯得空空蕩蕩、冷冷清清。而部分無人駕駛計程車，成為示威者洩憤對象。

張自豪8日在華埠辦公室辦公，他表示，當天的抗議行動，導致101號公路市中心段癱瘓，進出華埠的車輛都受阻礙。「平時這個時候，到華埠的觀光客以及購物居民都很多，但由於抗議導致交通受阻，華埠街道行人稀少。只能聽到街上有急救車鳴叫、以及空中警用巡邏直升機聲音」。他認為，聯邦動用執法力量在洛杉磯武力驅逐無證移民，以及洛杉磯爆發抗議行動，已經對華埠正常生活造成嚴重影響。

根據洛杉磯市警局資訊，8日下午3點45分起，101號公路在阿拉米達街（Alameda Street）與110號公路之間的路段已全面封閉。

抗議者手持墨西哥國旗，並舉著「F— ICE」、「移民應享有完整權利」等標語，與大批警員對峙。警方在高速路上列隊，而另一側則是抗議隊伍，後者攔阻試圖通過的車輛。ABC 7電視台的直升機畫面顯示，大量車被迫停在高速路上，示威隊伍偶爾會放一、兩輛車通過。

據洛市警方表示，加州公路巡警（CHP）於午後4時左右進入101號公路南向車道，試圖驅散示威者。CHP宣布現場為非法集會，要求抗議民眾立即離開，否則將實施逮捕。不過截至下午5時30分，根據電視台直升機畫面，示威人群並為散去，部分在市中心道路上的Waymo無人駕駛計程車成為示威者的洩憤對象，至少四車遭到打砸，並有車輛燃起熊熊烈火。而警方似乎沒有對現場的大批示威者進行逮捕。

部分站在高速路上方橋樑上的抗議者，還則朝下方聚集的洛市警察投擲水瓶、磚塊等。

截至下午5點30分，CHP表示，阿拉米達街與洛杉磯街的101號公路出口匝道，以及阿拉米達街的快車道入口匝道皆已封閉。

警方呼籲民眾不要駛入101號公路市中心區域，特別是110號與5號／10號公路交會處的路段。非必要情況，也不要前往洛杉磯市中心。

華埠街頭在8日午後5時左右時的情景。（張自豪提供）
華埠街頭在8日午後5時左右時的情景。（張自豪提供）
示威者擋住進入市中心的主幹道101號公路。（路透社）
示威者擋住進入市中心的主幹道101號公路。（路透社）
示威者擋住進入市中心的主幹道101號公路。（美聯社）
示威者擋住進入市中心的主幹道101號公路。（美聯社）

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