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聖伯納汀諾縣台美商會交流 會員拓展商機生意人脈

記者啟鉻／聖伯納汀諾即時報導
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活動參與者大合影。（記者啟鉻／攝影）
活動參與者大合影。（記者啟鉻／攝影）

聖伯納汀諾台美商會7日舉辦成員交流活動。商會會長楊怡文表示，來自各行各業的40多位成員相聚，互相交流溝通，希望未來更多合作，這次活動也算是一次會員大會。

洛僑中心副主任方瓊逸受邀參加活動，她表示，對聖伯納汀諾台美商會成立表示祝賀。中華民國僑委會非常重視海外台商成長發展，也希望台商們能夠在美國經營中，有空時返回台灣參加僑委會的培訓課程和邀訪團的課程。鼓勵僑胞申辦 i 僑卡，不僅專為僑胞在消費端中獲得專屬優惠與服務，促進及帶動國內外商機，也結合了僑委會各項智能服務。

楊怡文會長表示，這是商會首次在內陸舉辦的一次大型活動，會員們參與踴躍。他們主要來自保險、金融、房地產開發、醫藥、會計、花卉、物業管理、線上銷售，以及餐飲等領域。她希望居住在內陸的台胞充分利用這個平台，互相交友互助，拓展生意和人脈。

活動在台資餐廳甘欣蔗意（Hung Up on Cane）舉辦，大家一邊品嚐台灣風味美食，一邊交流，現場氣氛熱烈。參與嘉賓還有內陸華人聯誼會前會長廖日山、亞美會計師研究發展基金會執行長葉俊麟、律師陳啟耕等。

不久前，聖伯納汀諾台美商會在縣博覽會上設立推廣攤位，介紹台灣文化與地理環境，吸引眾多參觀民眾參與。這次台灣文化推廣活動由聖伯納汀諾縣台美商會和聖伯納汀諾州立大學學生共同舉辦，透過地圖講解，幫助參觀者認識台灣在東亞的重要地理位置，並深入了解台灣各地的特色與文化。

內陸華人聯誼會前會長廖日山（左）、聖伯納汀諾台美商會會長楊怡文（中）、橙縣華人獅...
內陸華人聯誼會前會長廖日山（左）、聖伯納汀諾台美商會會長楊怡文（中）、橙縣華人獅子會前會長洪陳鋒（右）。（記者啟鉻／攝影）

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