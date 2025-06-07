聖伯納汀諾縣台美商會交流 會員拓展商機生意人脈

活動參與者大合影。（記者啟鉻／攝影）

聖伯納汀諾台美商會7日舉辦成員交流活動。商會會長楊怡文表示，來自各行各業的40多位成員相聚，互相交流溝通，希望未來更多合作，這次活動也算是一次會員大會。

洛僑中心副主任方瓊逸受邀參加活動，她表示，對聖伯納汀諾台美商會成立表示祝賀。中華民國 僑委會非常重視海外台商成長發展，也希望台商們能夠在美國經營中，有空時返回台灣參加僑委會的培訓課程和邀訪團的課程。鼓勵僑胞申辦 i 僑卡，不僅專為僑胞在消費端中獲得專屬優惠與服務，促進及帶動國內外商機，也結合了僑委會各項智能服務。

楊怡文會長表示，這是商會首次在內陸舉辦的一次大型活動，會員們參與踴躍。他們主要來自保險 、金融、房地產開發、醫藥、會計、花卉、物業管理、線上銷售，以及餐飲等領域。她希望居住在內陸的台胞充分利用這個平台，互相交友互助，拓展生意和人脈。

活動在台資餐廳甘欣蔗意（Hung Up on Cane）舉辦，大家一邊品嚐台灣風味美食，一邊交流，現場氣氛熱烈。參與嘉賓還有內陸華人 聯誼會前會長廖日山、亞美會計師研究發展基金會執行長葉俊麟、律師陳啟耕等。