我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北韓網路一度停擺 中俄也連不上 研究人員：似是內部問題

馬斯克刪文止戰？2篇批川普爭議推文已撤

4歲赴美的南加男子遭拘留 懷孕妻與兩幼子陷困境

洛杉磯訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
一名南加父親近日被ICE拘留，留下懷孕妻與兩名幼子獨自面對生活困境。（GoFundMe截圖）
一名南加父親近日被ICE拘留，留下懷孕妻與兩名幼子獨自面對生活困境。（GoFundMe截圖）

一名南加州父親近日被美國移民暨海關執法局（ICE）官員拘留，留下懷孕妻與兩名年幼孩子獨自面對生活困境。親友與社區正團結發聲，盼能阻止他的遣返

綜合ABC 7電台和KTLA電台的報導，38歲的Moe Rahman住在橙縣，與美國公民妻子Ashanti Minor結婚十年，育有兩名子女，目前第三胎即將出生。他在當地從事房貸專員的工作，是家中經濟支柱。Rahman原籍孟加拉，四歲時隨家人移民美國。當時一家人持旅遊簽證入境，因祖籍國政治動盪同時申請庇護。1997年，Rahman一家被下達遣返令。他們提出上訴，但未能成功，並在2008年遭美國移民當局拘留。之後，他們被有條件釋放，需定期向ICE報到。

多年間，Rahman從未缺席報到，並持續透過律師申請調整其移民身份。然而，儘管他與美國公民結婚並有穩定職業，但他的綠卡申請仍因過往的遣返令卡關。根據現行規定，必須等待移民上訴委員會（BIA）對該遣返令做出裁定後，他才能正式推進綠卡申請。5月7日，Rahman於聖塔安娜參加例行報到時被拘留，並被轉送至聖伯納汀諾縣阿德蘭托（Adelanto）的ICE中心。

「那是我人生中最糟糕的一天，」妻子Minor在接受KTLA電視台採訪時說，「我感到完全無助。我們一直努力處理身分問題，他沒有任何犯罪紀錄，從未想過他真的會被拘留。」

如今，Rahman面臨被遣返的風險。他表示，「我在孟加拉根本沒有生活可言，沒有家人，不會說當地語言，也看不懂孟加拉文字，回去等於什麼都沒有。」Rahman的朋友Juan Atachagua指出，當局在逮捕Rahman時並未告知其權利，並當場沒收其手機與私人物品。「我們被當成罪犯來對待，這是最令人難過的地方，」Rahman說，「但我們只是希望合法留在這裡。」

Rahma的律師已向移民上訴委員會提出緊急暫緩遣返申請，目前等待回覆。懷有身孕的Minor現在獨自照顧兩名孩子，面對未來，她坦言內心充滿不安，「若被迫帶著孩子遷往一個我們完全陌生的國家，是我最害怕的事。」Minor強調，「這裡也是我的國家，我們在這裡生活的時間是一樣長的，」

截至目前，ICE尚未對Rahman案提供進一步回應。Minor表示，她的帶薪病假天數已用盡，接下來的產前檢查以及女兒不上學的日子，她都必須請無薪假。若有任何人希望在經濟上協助這個家庭，可以前往他們的GoFundMe募款頁面。

遣返 移民 ICE

上一則

光影留聲:中國電影120周年經典歌曲音樂會8月9日舉辦

下一則

肇事者撞車還想反咬 報警陷保險疑雲 華女恐自掏千元維修費

延伸閱讀

9歲童當庭被拘 迫與父分離 被送千里外等待遣返

9歲童當庭被拘 迫與父分離 被送千里外等待遣返
南加9歲童當庭被拘與父分離 德州收容所孤身等待遣返

南加9歲童當庭被拘與父分離 德州收容所孤身等待遣返
金山15人例行報到遭移民局逮捕 含1名3歲幼童

金山15人例行報到遭移民局逮捕 含1名3歲幼童
畢業前夕 麻州18歲高中生遭ICE攔停拘捕

畢業前夕 麻州18歲高中生遭ICE攔停拘捕

熱門新聞

六、七十名華人在工業市一個倉庫內聚眾吸毒、淫亂被抓。（谷歌地圖）

洛杉磯約70華人聚眾吸毒淫亂被抓 無身分者恐遞解

2025-05-30 20:36
富國銀行大樓。 (谷歌地圖)

單親媽一年的噩夢 5元小費變5000元帳單

2025-06-05 18:37
HSI Los Angeles在南加一個地下夜總會逮捕36名中國及台灣籍人士，理由為非法滯留美國。（X@HSI Los Angeles影片截圖）

36華人無證客地下夜總會尋歡 洛杉磯執法機構一鍋端

2025-05-31 17:09
TSA表示，好市多會員卡並非政府頒發的有效證件，不應被視為合法的身分識別方式。（記者劉子為/攝影）

TSA：好市多會員卡不能登機 但這些證件可以

2025-06-06 15:45
阿罕布拉市近日驚傳一起命案，一名42歲男子涉嫌在家中刺殺七旬年邁母親。（示意圖取自PEXELS網站）

華人區震驚命案 洛男子疑弒母後自殘 身份竟是...

2025-05-30 14:15
倡議人士說，加州是個老不起的地方。（美聯社）

白卡資產門檻恐將降回2000元 眾多保戶擔憂失去資格

2025-06-02 02:19

超人氣

更多 >
若即若離不深交 3星座看似聊得來但「身上有道牆」

若即若離不深交 3星座看似聊得來但「身上有道牆」
加熱剩菜時忽略一步驟 當心病菌吃下肚

加熱剩菜時忽略一步驟 當心病菌吃下肚
頭髮該多久洗一次？ 捲髮族不想毛躁記住這些清潔原則

頭髮該多久洗一次？ 捲髮族不想毛躁記住這些清潔原則
親子北京移居加州2年 物價高到嚇人但有一最大收穫

親子北京移居加州2年 物價高到嚇人但有一最大收穫
ICE突襲洛市中心抓捕無證客 裝甲車被百人包圍抗議

ICE突襲洛市中心抓捕無證客 裝甲車被百人包圍抗議