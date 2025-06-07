光影留聲:中國電影120周年經典歌曲音樂會8月9日舉辦

「光影留聲－致敬中國電影120周年：經典電影歌曲交響音樂會」將於8月9日在聖迪馬斯Bonita藝術中心舉辦，主辦方記者會宣布。（記者張宏／攝影）

「光影留聲－致敬中國電影120周年：經典電影歌曲交響音樂會」將於8月9日在聖迪馬斯Bonita藝術中心舉辦，主辦方日前在西柯汶那舉辦記者會，宣布音樂會將以交響樂 形式演繹多首膾炙人口的中國電影金曲，帶領觀眾重溫銀幕經典。

中國駐洛杉磯 總領事館文化領事陳風華表示， 中國電影的120年不僅記錄社會變遷，也透過音樂傳遞民族情感。這場音樂會是文化的橋樑，連結過去與現在，也連結中美兩國的藝術交流。

音樂會總策劃王當表示，音樂會將邀請南加 年當地交響樂團和歌唱家合作，共同演繹時代經典，在中國電影誕生120年和世界電影誕生130年的歷史長河裡產生很多金曲，都是大家的時代記憶，希望透過跨越時代的旋律，展現藝術魅力，帶給南加不同年齡層觀眾聽覺的饗宴。

音樂會總導，女高音歌手楊紫萍表示，演出聚集南加優秀的華人歌唱家和年輕一代，精心挑選多首最具代表性的電影歌曲，融入交響樂加電聲樂和部分民族樂器的恢弘編排及加州愛樂藝術團60人絕美合唱，視聽效果令人期待，希望觀眾能在音符中重溫那些感動瞬間。

藝術總監，男高音歌手李振濤表示，電影音樂不僅是背景，更是情感的催化劑。演職員將以最真摯的演繹，致敬這些經典作品。洛杉磯台山體育協會會長李藝菲表示，身為海外華人社區的一員，很高興能參與這場文化盛事，讓電影音樂成為凝聚情感的紐帶。

中領館領事夏凡、蒙市副市長楊安立、森林湖市議員于淼、著名作曲家邢長江、加州愛樂藝術團團長徐佰生、洛杉磯台山體協首席顧問倫炳強等人出席記者會。