SUV車頂夾層藏毒品104磅 美公民闖關聖地牙哥落網

美國邊境巡邏隊從SUV改裝車頂中查獲104磅可卡因。（圖片來自CBP）

根據海關與邊境 巡邏局（CBP）最新消息，美國邊境巡邏隊（U.S. Border Patrol）日前在聖地牙哥 轄區內成功攔截一起重大毒品走私事件，從一輛SUV 的改裝車頂中查獲104磅可卡因，市值估計達70萬8000美元，涉案嫌犯美國公民當場被捕。

事件發生於6月4日下午1時50分，地點位於內陸帝國的坦密庫拉市（Temecula）地區。當時，隸屬聖地牙哥分區紐頓-阿茲拉克站（Newton-Azrak Station）的邊境巡邏隊員，於15號州際公路北向的移民檢查站對一輛銀色SUV進行攔查。

巡邏隊員與駕駛進行初步訪談後，請求緝毒犬協助搜查，結果緝毒犬對車輛發出了可疑信號。進一步深入檢查下，執法人員驚見車頂設有改裝的電動隱藏夾層，內藏多達40包可疑包裹。

這批包裹隨後被運回紐頓-阿茲拉克站秤重與化驗，證實內含104磅可卡因。國土安全調查局（Homeland Security Investigations, HSI）已接手嫌犯與毒品，全案已移交加州中區聯邦檢察官辦公室，依聯邦法21 USC 844（非法持有受管制物質）與21 USC 841（意圖販售持有毒品）提出公訴。

「毒販手法不斷翻新，但我們的執法人員時刻保持警覺。」代理聖地牙哥邊境巡邏分區主管Jeffrey D. Stalnaker表示：「我們的隊員是最優秀的，他們始終堅守使命，保護社區安全。」

根據邊境巡邏隊統計，聖地牙哥分區自本財政年度以來，已查獲2356磅安非他命、2587磅可卡因、250磅芬太尼與56磅海洛因。