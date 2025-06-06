REACH基金會膺選加州參議員37選區年度非營利組織

加州第37選區參議員崔錫浩（左二）向榮膺2025年度加州非營利組織稱號的REACH基金會代表頒發獎狀。（The REACH Foundation提供）

REACH 基金會（The REACH Foundation）近日宣布，榮獲加州 第37選區參議員 崔錫浩（Steven Choi）評選的2025年度加州非營利組織稱號。REACH 基金會是加州100多個傑出非營利組織之一，因其對社區服務、創新和影響力的堅定承諾，獲得加州參議員的認可。

該基金會媒體華裔主任池念恩（Emily Chi）介紹，REACH 基金會服務於Placentia-Yorba Linda聯合學區 (PYLUSD) 34所學校的2萬3000名學生，其使命是透過學術、藝術和體育項目豐富、激勵和吸引學生。REACH基金會與 50 多個社區組織和企業合作，創造學習體驗，激發學生對 STEAM（科學、技術、工程、藝術和數學）的熱情，並透過多項專案激發創新、想像和創業思維，包括 FIRST 樂高機器人聯盟、高中實習和初中大使、提供沉浸式工作體驗、自信溝通學習實驗室、藝術品展覽，以及中學田徑運動會和越野運動會等。

REACH 基金會主席 Gisele Nguyen 說，「這項認可不僅僅屬於 REACH，並且屬於每一位敢於追尋更大夢想的學生、每一位激發好奇心的教育工作者，以及每一位選擇行動而非無所作為的志願者」。 「我們非常感謝崔錫浩（Steven Choi ）參議員的認可，也感謝我們整個學習者、行動者和信仰者群體。攜手共進，我們不僅豐富了教育，更培養了創造力、自我認知和卓越，這些超越課堂，能夠改變生活。」

加州年度非營利組織評選活動的贊助商、加州非營利組織協會 (CalNonprofits) 首席執行官 Geoff Green 說，「我們感謝 REACH 基金會的工作，並祝賀他們獲得這項當之無愧的認可。非營利組織提供關鍵服務，倡導我們最弱勢的鄰居，並豐富所有加州人的生活。從兒童保育計畫到足球隊，從藝術課到健康診所，從社區組織者到動物收容所，非營利組織使我們的社區更加強大。 」

非營利組織不僅是幫助者，更是創造可能性和繁榮的建設者。作為加州第四大產業，非營利部門僱用了超過120萬人，年收入高達2730億美元，並從州外帶來了400億美元的收入。志工的貢獻相當於創造了33萬個全職工作崗位，證明了推動這項重要工作的熱情。