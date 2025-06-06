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亞太社區基金會籌款晚宴 弘揚慈善文化支援弱勢群體

記者張庭瑜/洛杉磯即時報導
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亞太社區基金會35周年募款晚宴，表彰對亞太裔社區具深遠貢獻的機構與個人。（左起）周書揚、黃群雁、捐贈精神獎得主Karthick Ramakrishnan、慈善領導獎得主嚴志豪、企業慈善獎得主代表、Wendy Oh與嘉賓合影。（記者張庭瑜/攝影）
亞太社區基金會35周年募款晚宴，表彰對亞太裔社區具深遠貢獻的機構與個人。（左起）周書揚、黃群雁、捐贈精神獎得主Karthick Ramakrishnan、慈善領導獎得主嚴志豪、企業慈善獎得主代表、Wendy Oh與嘉賓合影。（記者張庭瑜/攝影）

亞太社區基金會（Asian Pacific Community Fund，簡稱APCF）5日晚間在洛杉磯運動俱樂部（Los Angeles Athletic Club）舉行35周年募款晚宴，吸引200多位政商、慈善與社區各界人士參與。今年晚宴主題「今日支持，塑造明日」，由前加州財務長江俊輝主持，節目包括招待會、無聲拍賣、正式晚宴、頒獎典禮與文藝表演。

基金會執行長黃群雁表示，基金會自1990年創立以來，致力鼓勵大眾捐款支持亞太裔非營利組織。35年來透過薪資扣款、個人慈善理財、獎學金與專款計畫，已發放逾4400萬美元，用以支援南加州亞太裔社區實際需求。她指出，基金會與82個合作機構每年提供超過135萬人次服務，涵蓋39種語言，語言與文化的多元性讓基金會更貼近社區，提供包容性支持。

黃群雁呼籲亞裔應積極參與慈善文化，回饋社區。她指出，美國重視捐款文化，亞裔若將愛心付諸行動，不僅改善弱勢處境，也推動整體社會進步。今年募款目標訂為35萬美元，象徵35周年，盼社會各界共同投入，為未來奠定基礎。

基金會董事會主席Wendy Oh表示，她八年前加入董事會時，合作機構僅約30個，如今已擴展至82個。多年來，她見證基金會協助亞裔社區克服資源不足與資訊落差的挑戰。她強調，每一筆捐款都是實際改變的力量，是基金會與社區最珍貴的連結。

聖瑪利諾市副市長周書揚讚揚基金會多年來的貢獻，橫跨台灣裔、華裔、韓裔、越南裔與菲律賓裔等多元族裔，提供長期支持與連結平台，促進彼此成長與網絡強化。晚宴表彰三位對亞太裔慈善有深遠影響的得主。全美銀行獲頒企業慈善獎，表彰其對社會與環境責任的承諾；柏克萊加州大學教授Karthick Ramakrishnan獲捐贈精神獎，肯定其以數據推動AAPI政策與資源分配的努力；慈善領導獎則頒予洛杉磯縣首位華裔縣政委員會執行長嚴志豪，表揚他致力提升亞太裔社區資源取得與公共服務可及性的貢獻。

嚴志豪分享父親與岳父兩代移民奮鬥經歷，從工廠與餐廳工作起步，最終創業成功並回饋社會。他強調，每段移民歷程都值得被聽見，並提出亞太裔發展四大支柱，包括小型企業支持、政治參與、非營利與社區組織強化，以及公共機構代表性。他認為，四項同步推進將為亞裔社區帶來穩定與長遠力量，也推動整體社會前進。

黃群雁表示，許多創辦基金會的先行者也到會，重溫草創時期的夢想與初心。她強調，從幾位志工起步，到如今數千名捐贈者，基金會每一步皆源於社區信任與投入，盼未來更多人參與，讓慈善行動持續擴散至每個角落，推動亞太裔社區壯大發聲，迎向更公平與充滿希望的未來。

當晚設有VIP招待會，邀請董事會、名譽董事會、亞裔女性慈善領導基金成員與民選官員出席。贊助單位包括Banc of California、國泰銀行、摩根大通、Pacific Premier Bank、Fineman West & Company、Monarch Private Capital、D7、Tony Chou與Cory Lai、富國銀行等。

捐贈精神獎得主Karthick Ramakrishnan（中）頒獎後與基金會代表...
捐贈精神獎得主Karthick Ramakrishnan（中）頒獎後與基金會代表合影。（記者張庭瑜/攝影）
亞太社區基金會董事會、名譽董事會與亞裔女性慈善領導基金成員，在募款晚宴現場合影，...
亞太社區基金會董事會、名譽董事會與亞裔女性慈善領導基金成員，在募款晚宴現場合影，展現支持社區發展的凝聚力。（記者張庭瑜/攝影）
亞太社區基金會晚宴籌備委員合影，感謝他們在活動策劃與執行過程中的努力與投入，成就...
亞太社區基金會晚宴籌備委員合影，感謝他們在活動策劃與執行過程中的努力與投入，成就一場圓滿盛會。（記者張庭瑜/攝影）

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