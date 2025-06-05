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調查：以這種方式要小費 顧客最反感

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才剛點完餐，電子螢幕即出現要求預付小費，消費者已感到厭煩。（示意圖，取自unsplash）
才剛點完餐，電子螢幕即出現要求預付小費，消費者已感到厭煩。（示意圖，取自unsplash）

愈來愈多美國人感到小費文化有日益失控的情況。據一項調查顯示，受訪的美國人之中，41%表示小費文化已然失控，較去年同一項調查高出6個百分點；而今年的調查更顯示，X世代及嬰兒潮年代出生的人士，感到小費文化失控的高達45%。

該項調查由理財資訊及顧問服務機構Bankrate進行，於今年4月29日至5月1日訪問了2445名美國成年人，搜集他們對小費問題的看法。

調查顯示，高達41%的受訪者認為，企業應提高員工薪酬，而非過度依賴小費；只有16%的受訪者表示一旦取消小費，他們願意支付更高的價錢。

Bankrate高級行業分析師Ted Rossman在一項聲明中表示：「高昂的生活成本是個障礙，許多人對近年小費逐漸流行感到不滿。」

透過機器預設客人給予小費的數位技術近年流行起來，從外賣櫃台到咖啡店，甚至機場的自助結帳機也要求支付小費，但卻引發消費者的負面情緒。其中，那些預先輸入小費的電子螢幕更是一大痛點，有近五分之二的受訪者對此感到討厭。

Rossman說，新型的付費終端機令企業比以往更易索取小費，這能推動員工的積極性，同時亦讓老闆不須向顧客增加收費，卻能把更多錢分給員工，這本質上是一種無須實際提高消費價格，但卻已能成功加價的方法。

調查亦發現，較年長一輩更傾向對小費持負面態度，但卻更有可能給予小費。逾80%的X世代和嬰兒潮世代人士表示，他們常常在堂食餐廳給小費，但千禧世代和Z世代人士這樣做的則分別只有61%和43%。

不同世代的小費習慣也出現在其他服務中，年長一輩比年青一輩更傾向給予理髮師和共乘司機小費。

至於小費金額，約三分之一（35%）的受訪者表示，他們在堂食餐廳通常給至少20%的小費，但只有16%的Z世代表示如此，而嬰兒潮世代的比例為49%。

調查亦顯示，與2021年疫情高峰期相比，常給小費的美國人有所減少，但疫情過後，對小費的抵制情緒已趨於平穩。

以下是調查所見2025年各種服務中給予小費的人數比例：

堂食餐廳服務員：70%

髮型師/理髮師：54%

餐飲送遞員：52%

計程車/共乘司機：43%

酒店房間清潔工：25%

咖啡店咖啡師：18%

家具/家電送貨員：15%

取外賣時：12%

家事服務/維修人員：9%

愈來愈多美國人感到小費文化已失控，對此產生負面情緒。（示意圖，取自unsplas...
愈來愈多美國人感到小費文化已失控，對此產生負面情緒。（示意圖，取自unsplash）

小費 疫情

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