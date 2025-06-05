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洛縣警局2025特殊奧運執法人員火炬接力啟動

記者啟鉻／洛杉磯即時報導
洛杉磯司法界領袖（左起）洛縣檢察長霍克曼、洛縣警長盧納和洛市警長麥唐諾出席特奧會火炬接力記者會。（LASD提供）
洛杉磯司法界領袖（左起）洛縣檢察長霍克曼、洛縣警長盧納和洛市警長麥唐諾出席特奧會火炬接力記者會。（LASD提供）

2025年「為特殊奧運而跑」執法人員火炬接力活動5日上午在洛杉磯市中心司法大樓前舉行啟動儀式。

2025南加州特奧（Special Olympics）賽事於本月6日至8日在長堤州立大學（CSULB）舉行。洛縣警局局長盧納（Robert Luna）表示，執法人員齊聚一堂，參加2025年「為特殊奧運而跑」的執法火炬接力。該活動在全美乃至全球廣為人知，是特殊奧運最大的公眾宣傳活動與基層募款運動。他強調，這不僅是一場跑步活動，並且讓執法人員有機會驕傲地展現對特殊奧運會運動員的支持和敬意。

他表示，自1981年起，火炬接力已經為全球的特殊奧運計畫籌得超過10億美元。這些資金直接幫助了運動員，讓他們有機會接受訓練、參加比賽，在賽場上發光發熱，而更重要的是，也在生活中閃耀光芒。在南加州，我們更是自豪地走在前列。僅2024年，我們這個地區就募得了驚人的120萬美元，有超過200個執法機關參與其中。這正是執法人員對特殊奧運承諾的強而有力的證明。

洛縣檢察長霍克曼（Nathan Hochman）指出，參與重要的2025特殊奧運火炬接力，能夠延續這項已有44年歷史的全國傳統，不僅僅是一個為特殊奧運募款的傳統，儘管至今已募得超過十億美元，更是一場喚起社區意識的活動。

洛市警局局長麥唐諾（ Jim McDonald）也表示，我們多年來一直支持為特殊奧運火炬接力跑活動，每一次參與都讓我們再次體會到社區力量、包容精神與服務價值的深遠意義。這不只是傳遞火炬，而是與運動員、他們的家庭以及支持者站在一起，傳達一個訊息「我們與你們同在」。

南加州特殊奧運執行長龐蒂（Kelly Pond）說，同樣令人感動的是執法夥伴與特殊奧運運動員之間建立的真摯關係與深厚友誼，正是這樣的連結，讓這個合作關係如此特別，也讓運動員們無比感恩。她指出，所有計畫對運動員及其家庭完全免費。

洛縣警局局長盧納在活動上致詞。（洛縣警局官網截圖）
洛縣警局局長盧納在活動上致詞。（洛縣警局官網截圖）

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