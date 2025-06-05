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生魚片愛好者注意 加州淡水魚多數有寄生蟲

編譯胡立宗／即時報導
藍鰓太陽魚。（Paleo1954 CC／維基百科）
藍鰓太陽魚。（Paleo1954 CC／維基百科）

聖地牙哥加大（UC San Diego）的斯克普斯海洋研究所（Scripps Institution of Oceanography）發現，至少大聖地牙哥的淡水魚，就有93%帶有可能致命的寄生蟲，最嚴重可能引發腦中風或心肌梗塞。加州其他地方也有帶蟲的魚，民眾捕獲後千萬要煮熟才吃，或是至少冷凍一周以上凍死寄生蟲後才能生吃。

最近一次的研究是2023年，研究人員在聖地牙哥縣五個河撈熱門地點，捕捉到84尾大口黑鱸與藍鰓太陽魚。檢測後發現93%都帶有「單睪吸蟲」，某些甚至數以千計；五個地點的兩處，91%帶有「福爾摩沙異形吸蟲」（台灣經常直稱台灣異形吸蟲）。

研究近日刊登在國家衛生研究院（NIH）資助的「傳染病期刊」（Journal of Infectious Diseases）。報告的資深作者、海洋研究所的專家赫卿哲（Ryan Hechinger）表示，美國人通常都不認為淡水魚會帶有寄生蟲，因為過往發現紀錄不多，但是這些蟲已經入侵美國，不只民眾，專家與政府都該更加注意。

研究發現的扁形動物門吸蟲（trematode），大多只有幾公分長，但進入人體後會導致昏睡或體重減輕，重症病例雖然罕見，但並非絕對不會發生，可能的就是中風與心臟病（心肌梗塞）。

這兩種吸蟲原生地都在東南亞，散布至美國的途徑很可能是十多年前的瘤擬黑螺帶入。瘤擬黑螺是一入侵物種，現在17州與波多黎各都有發現。赫卿哲先前帶領的研究也發現，瘤擬黑螺與相關寄生蟲可能遍布加州。

致命風險到底有多大，赫卿哲也不敢肯定，雖然目前沒有確定是寄生蟲引發的案例，但很可能只是因為沒有人特別留心魚傳人的問題，醫師也沒被要求回報，因此他說，加州至少應該建立魚類寄生蟲的監測標準做法SOP，例如要求醫生必須回報給公衛機關。

赫卿哲說，這些寄生蟲已經進到美國，而且很可能侵入大家都在吃的魚，他們的研究希望能夠提醒各方注意。世界衛生組織（WHO）的數據顯示，雖然魚類除蟲的方法很簡單，但是重複感染往往持續數月、甚至數年，食物內的吸蟲每年導致全球200萬人死亡。

加州 聖地牙哥 中風

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