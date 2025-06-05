我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

下機後如何盡快取得行李 旅遊專家提供這5招

這家美國連鎖超市400多種商品降價

六四36周年洛杉磯集會 要民主反專制毋忘歷史

記者張庭瑜/洛杉磯即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
群眾安靜席地而坐悼念六四，前排舉牌者頭綁白布條，上書「勿忘六四」、「民主先魂」等字句。（記者張庭瑜/攝影）
群眾安靜席地而坐悼念六四，前排舉牌者頭綁白布條，上書「勿忘六四」、「民主先魂」等字句。（記者張庭瑜/攝影）

六四天安門事件屆滿36周年，數百名旅美華人4日聚集在中華人民共和國駐洛杉磯總領事館前，舉行抗議與悼念活動。從老一輩民運先驅到年輕一代出走者，以及攜子參與的家長們，來自不同背景的聲音，在同一個午後與夜晚交織出對自由的呼喚與對極權的控訴。

視頻來源：記者張庭瑜

這場活動由中國民主黨國際聯盟主辦，總負責人界立建表示，這是他們今年第5場相關行動，當日參與人數約有200多人。他指出，六四事件是中共極權的罪證，「這不只是中國的一場災難，也是全人類歷史上的黑暗時刻。36年來無數亡靈未得昭雪，天安門母親群體至今仍遭軟禁、被強制旅遊、剝奪醫療權，中共怕的不是紀念，而是歷史真相被記得。」

現場也發起簽署連署，聲援天安門母親與六四受難者群體，並表示將寄送至中國及相關海外組織，「我們要告訴世界，中共越怕我們做的事，我們越要堅持到底。」界立建強調，中共極力淡化六四記憶、扭曲事實，令人義憤，「香港的維園燭光雖已被迫熄滅，我們要讓它在全球各地遍地開花，讓六四的自由星火代代相傳。」

國立政治大學國家發展研究所教授李酉潭也表示，自己多年來積極參與六四相關活動，今年特地飛抵美國參加。他說，2019年曾首次前往加州的自由雕塑公園，他表示，自由雕塑公園已成為海外重要的民主紀念場所之一，近年來越來越多年輕人主動參與，讓他深受感動。更稱讚雕塑家陳維明是「最純潔、最令人敬佩的海外中國人之一」，指出陳維明多年來以藝術形式揭露中共暴政，凝聚海內外反共力量。他也表示，與六年前相比，如今參與抗議的年輕人明顯增加，「可見全球反對共產專制、極權暴政的聲音越來越強大。」

雕塑家陳維明指出，六四事件象徵中國民主的夭折。他回憶，自己多年來持續關注六四，曾與遭坦克碾斷雙腿的學運倖存者方正見面，形容對方是「活生生的歷史見證」。他說：「我們今天來悼念，不只是紀念，更是要推翻中共的獨裁專制，讓中國真正走向民主自由。」

陳維明觀察到，今年參與人數創新高，許多年輕人主動站出來，這與近年中國疫情封控、社會壓迫、白紙運動爆發有關。「越來越多年輕人驚覺，中共用坦克對付的是自己國家的學生，是我們的未來。」活動現場也有多名中國出走家庭參與。王姓家長表示，自己因揭發中國國有企業的經濟犯罪而遭打壓，舉家逃往美國。他說：「中共對資訊的封鎖，使得年輕人對六四越來越陌生。我們帶孩子來參加，是為了讓他從小知道什麼是獨裁、什麼是自由。」

另一位家長則表示：「我只要參加民主抗爭活動，都會帶著孩子。中共不是一個正常的政府，而是個恐怖組織，會殺害自己的人民。我們不希望孩子成為下一代被洗腦的犧牲品。」

許多初次參與的年輕人也在現場表達心聲。張娜說，從小只模糊聽過「天安門事件」，真正認識這段歷史，是透過朋友翻牆接觸推特後才驚覺真相。「以前以為天安門只是毛澤東像、升旗儀式，後來才知道那裡曾經有坦克輾過學生的身體。」她表示，能在海外公開悼念六四，讓她內心受到震撼，也體認到言論自由的可貴，「我覺得自己有責任把這些事情說出來，讓更多人知道。」

入夜後，活動由「洛杉磯香港論壇」接續舉辦燭光晚會。參與者手持白花與蠟燭，在中領館前集體默哀，悼念1989年6月4日在天安門廣場犧牲的學生與民眾。這場從下午延續至深夜、歷時近8小時的紀念行動，從烈日下的抗議延續至夜晚燭光閃爍，象徵六四精神未曾熄滅。

現場抗議者與持中國國旗男子面對面僵持，氣氛一度緊張，警方與志工隨後介入勸離。（記...
現場抗議者與持中國國旗男子面對面僵持，氣氛一度緊張，警方與志工隨後介入勸離。（記者張庭瑜/攝影）
他表示，自由雕塑公園已成為海外重要的民主紀念場所之一，近年來越來越多年輕人主動參...
他表示，自由雕塑公園已成為海外重要的民主紀念場所之一，近年來越來越多年輕人主動參與，讓他深受感動。（記者張庭瑜/攝影）
悼念群眾坐滿洛杉磯中領館前街道，氣氛凝重。（記者張庭瑜/攝影）
悼念群眾坐滿洛杉磯中領館前街道，氣氛凝重。（記者張庭瑜/攝影）
中國民主黨國際聯盟代表當眾朗讀1989年六四事件中罹難者名單，悼念當年犧牲的民主...
中國民主黨國際聯盟代表當眾朗讀1989年六四事件中罹難者名單，悼念當年犧牲的民主英靈。現場肅穆，群眾神情凝重。（主辦單位提供）
「勿忘六四」燭光晚會夜間登場，講者於舞台發表追思演說，現場群眾靜默佇立，氣氛莊嚴...
「勿忘六四」燭光晚會夜間登場，講者於舞台發表追思演說，現場群眾靜默佇立，氣氛莊嚴。（主辦單位提供）
參與者駐足於展板前閱讀六四死難者名錄與歷史資料，悼念畫面莊重肅穆。（記者張庭瑜/...
參與者駐足於展板前閱讀六四死難者名錄與歷史資料，悼念畫面莊重肅穆。（記者張庭瑜/攝影）
悼念六四群眾戴白布條坐滿中領館外街道，有人手持美國國旗與黃白鮮花，現場橫幅寫各類...
悼念六四群眾戴白布條坐滿中領館外街道，有人手持美國國旗與黃白鮮花，現場橫幅寫各類標語。（記者張庭瑜/攝影）
多位民運人士身穿寫有「中國民主黨」背心在場高呼口號，舉牌「共產黨下台」、「勿忘六...
多位民運人士身穿寫有「中國民主黨」背心在場高呼口號，舉牌「共產黨下台」、「勿忘六四」表達訴求。（記者張庭瑜/攝影）
抗議群眾在寫滿簽名的「自由之牆」前集會，展示各項六四死難者資料與圖片說明。（記者...
抗議群眾在寫滿簽名的「自由之牆」前集會，展示各項六四死難者資料與圖片說明。（記者張庭瑜/攝影）
中國民主黨與海外民運人士在中領館外舉行演講與宣示，現場喊出「打倒中共暴政」、「平...
中國民主黨與海外民運人士在中領館外舉行演講與宣示，現場喊出「打倒中共暴政」、「平反六四」等口號。（記者張庭瑜/攝影）
參與者列隊合影，前方鋪設六四紀實展板，後方高掛「六四英靈永垂不朽」大旗與悼念標語...
參與者列隊合影，前方鋪設六四紀實展板，後方高掛「六四英靈永垂不朽」大旗與悼念標語。（主辦單位提供）

六四 中共 天安門

上一則

大熊湖白頭鷹雛鳥Sunny 5日再度展翅飛離

下一則

單親媽一年的噩夢 5元小費變5000元帳單

延伸閱讀

再降價百萬 金凱瑞豪宅1875萬求售

再降價百萬 金凱瑞豪宅1875萬求售
加州這家墨西哥餐廳 伊麗莎白泰勒享有私人包廂

加州這家墨西哥餐廳 伊麗莎白泰勒享有私人包廂
洛杉磯華人商圈遭連環盜竊 白天直闖半夜穿牆

洛杉磯華人商圈遭連環盜竊 白天直闖半夜穿牆
不需遛、不搗亂…中國00後興養「寵物酵母」不養就吃掉

不需遛、不搗亂…中國00後興養「寵物酵母」不養就吃掉
洛杉磯地鐵站疑似ICE 群眾圍攻「滾出去」 真相竟是...

洛杉磯地鐵站疑似ICE 群眾圍攻「滾出去」 真相竟是...
美國隊長開價700萬出售洛杉磯豪宅 想要翻倍賺

美國隊長開價700萬出售洛杉磯豪宅 想要翻倍賺

熱門新聞

六、七十名華人在工業市一個倉庫內聚眾吸毒、淫亂被抓。（谷歌地圖）

洛杉磯約70華人聚眾吸毒淫亂被抓 無身分者恐遞解

2025-05-30 20:36
「不可能的任務：最終清算」導演Christopher McQuarrie（左起）、歐陽傑、湯姆克魯斯。（歐陽傑提供）

華男棄電腦行業 苦拚20載 今與阿湯哥演對手戲

2025-05-28 18:54
阿罕布拉市近日驚傳一起命案，一名42歲男子涉嫌在家中刺殺七旬年邁母親。（示意圖取自PEXELS網站）

華人區震驚命案 洛男子疑弒母後自殘 身份竟是...

2025-05-30 14:15
在還車現場，工作人員表示車子有新的刮痕，需要進行賠償。（受訪者提供）

華人租車歸還遭刁難 「1習慣」幫大忙

2025-05-29 22:41
遊民在診所屋頂露營、偷電、甚至放火。（KTLA5電視台）

洛縣遊民住上診所屋頂 醫生吶喊自己「住在地獄」

2025-05-29 14:50
HSI Los Angeles在南加一個地下夜總會逮捕36名中國及台灣籍人士，理由為非法滯留美國。（X@HSI Los Angeles影片截圖）

36華人無證客地下夜總會尋歡 洛杉磯執法機構一鍋端

2025-05-31 17:09

超人氣

更多 >
她去好市多從一個月一次改為三周一次 每個月省下200元

她去好市多從一個月一次改為三周一次 每個月省下200元
馬斯克丟核彈級宣言：川普在淫魔艾普斯坦的名單上

馬斯克丟核彈級宣言：川普在淫魔艾普斯坦的名單上
川普宣布禁止12國人入境美國 7國受部分限制

川普宣布禁止12國人入境美國 7國受部分限制
川普馬斯克撕破臉因這導火線 官員提醒「總統記仇」

川普馬斯克撕破臉因這導火線 官員提醒「總統記仇」
川習通話後 川普貼文：習近平邀請我訪問中國

川習通話後 川普貼文：習近平邀請我訪問中國