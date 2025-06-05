六四36周年洛杉磯集會 要民主反專制毋忘歷史

群眾安靜席地而坐悼念六四，前排舉牌者頭綁白布條，上書「勿忘六四」、「民主先魂」等字句。（記者張庭瑜/攝影）

六四天安門 事件屆滿36周年，數百名旅美華人4日聚集在中華人民共和國駐洛杉磯總領事館前，舉行抗議與悼念活動。從老一輩民運先驅到年輕一代出走者，以及攜子參與的家長們，來自不同背景的聲音，在同一個午後與夜晚交織出對自由的呼喚與對極權的控訴。

視頻來源：記者張庭瑜

這場活動由中國民主黨國際聯盟主辦，總負責人界立建表示，這是他們今年第5場相關行動，當日參與人數約有200多人。他指出，六四事件是中共 極權的罪證，「這不只是中國的一場災難，也是全人類歷史上的黑暗時刻。36年來無數亡靈未得昭雪，天安門母親群體至今仍遭軟禁、被強制旅遊、剝奪醫療權，中共怕的不是紀念，而是歷史真相被記得。」

現場也發起簽署連署，聲援天安門母親與六四受難者群體，並表示將寄送至中國及相關海外組織，「我們要告訴世界，中共越怕我們做的事，我們越要堅持到底。」界立建強調，中共極力淡化六四記憶、扭曲事實，令人義憤，「香港的維園燭光雖已被迫熄滅，我們要讓它在全球各地遍地開花，讓六四的自由星火代代相傳。」

國立政治大學國家發展研究所教授李酉潭也表示，自己多年來積極參與六四相關活動，今年特地飛抵美國參加。他說，2019年曾首次前往加州的自由雕塑公園，他表示，自由雕塑公園已成為海外重要的民主紀念場所之一，近年來越來越多年輕人主動參與，讓他深受感動。更稱讚雕塑家陳維明是「最純潔、最令人敬佩的海外中國人之一」，指出陳維明多年來以藝術形式揭露中共暴政，凝聚海內外反共力量。他也表示，與六年前相比，如今參與抗議的年輕人明顯增加，「可見全球反對共產專制、極權暴政的聲音越來越強大。」

雕塑家陳維明指出，六四事件象徵中國民主的夭折。他回憶，自己多年來持續關注六四，曾與遭坦克碾斷雙腿的學運倖存者方正見面，形容對方是「活生生的歷史見證」。他說：「我們今天來悼念，不只是紀念，更是要推翻中共的獨裁專制，讓中國真正走向民主自由。」

陳維明觀察到，今年參與人數創新高，許多年輕人主動站出來，這與近年中國疫情封控、社會壓迫、白紙運動爆發有關。「越來越多年輕人驚覺，中共用坦克對付的是自己國家的學生，是我們的未來。」活動現場也有多名中國出走家庭參與。王姓家長表示，自己因揭發中國國有企業的經濟犯罪而遭打壓，舉家逃往美國。他說：「中共對資訊的封鎖，使得年輕人對六四越來越陌生。我們帶孩子來參加，是為了讓他從小知道什麼是獨裁、什麼是自由。」

另一位家長則表示：「我只要參加民主抗爭活動，都會帶著孩子。中共不是一個正常的政府，而是個恐怖組織，會殺害自己的人民。我們不希望孩子成為下一代被洗腦的犧牲品。」

許多初次參與的年輕人也在現場表達心聲。張娜說，從小只模糊聽過「天安門事件」，真正認識這段歷史，是透過朋友翻牆接觸推特後才驚覺真相。「以前以為天安門只是毛澤東像、升旗儀式，後來才知道那裡曾經有坦克輾過學生的身體。」她表示，能在海外公開悼念六四，讓她內心受到震撼，也體認到言論自由的可貴，「我覺得自己有責任把這些事情說出來，讓更多人知道。」