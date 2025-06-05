加州國際武術錦標賽 黃家三兄妹摘金牌獲選美國功夫隊

南海岸中華武術隊孔龍隊這次在國際武術錦標賽勇奪佳績，隊員，教練和家長大合影。（家長提供）

第十七屆加州 國際武術錦標賽日前在聖荷西 盛大舉行，代表南海岸中華武術隊參賽的「孔龍隊」19名隊員，因基本功底扎實，技壓群雄，勇奪27金、9銀、12銅，共48面獎牌，其中黃筆碩三兄妹獲選國家功夫隊員，老二黃奇果贏得全能優異獎，黃家三兄妹成為全場最耀眼新星。

由美國武術聯合會（USAWKF）授權，世界太極科學聯合會主辦的加州國際武術錦標賽，是美國規模最大國際武術賽事，今年共有來自全美和眾多國家共91個代表隊，1608名選手參賽，在5月24日舉行的開幕典禮，包括選手、裁判和家長更超過3000人參加，場面盛大。

南海岸中華文化中心所屬的南海岸中華武術隊，今年選出19名隊員組成「孔龍隊」參賽，其中年齡最小僅六歲，最大14歲，經過兩天激烈角逐，共拿下27面金牌、9面銀牌、12面銅牌和兩項全能優異獎。比賽中最受注目是黃筆碩(13歲)、黃奇果(10歲)和黃多蕾(7歲)三兄妹，分別以雙鉤、雙刀、長槍、長拳與刀、棍等演示項目，各獲得多面金牌，比賽結果三兄妹不僅全都獲選為國家功夫隊員，老二黃奇果更在9-10歲組綜合評分中，從200多名參賽選手中，獲得第三名全能優異獎佳績。

據三兄妹的媽媽何菁菁介紹，南海岸中華武術隊指導孩子學武術很用心，她便先送哥哥黃筆碩來學，因為學得很開心，連帶也帶動弟妹都來學。她還說，三個孩子接觸武術後，不僅強身健體，在學習上更專注，並培養了堅定意志。像老大筆碩已成功挑戰四天三夜敦煌108公里徒步沙漠行。爸爸黃健忠也說，看到孩子在比賽場上充滿自信的表現，他和太太感到很驚喜，感謝教練孔香金和助教Lareina的用心指導，讓孩子在面對公眾時，更有自信。

中華武術隊教練孔香金則強調，這次比賽比的不只是動作，更是專注、勇氣與成長的展現。她感謝學員不怕艱苦的堅持與努力，也感謝教練團隊的熱情投入，更感謝家長們默默支持，讓孩子們得以在舞台上閃耀發光。