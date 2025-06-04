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洛杉磯地鐵站疑似ICE 群眾圍攻「滾出去」 真相竟是...

洛杉磯訊
地鐵站疑似出現ICE特工，群眾圍攻「滾出去」，其實是TSA特工。此為示意圖。(Unsplash.com)
地鐵站疑似出現ICE特工，群眾圍攻「滾出去」，其實是TSA特工。此為示意圖。(Unsplash.com)

洛杉磯市播佑岡（Boyle Heights）社區的一個地鐵站，3日出現疑似移民暨海關執法局（ICE）特工。消息很快傳開，幾十名活動人士迅速聚集現場，抗議者高喊「ICE滾出去」。當局第二天證實，地鐵站出現的並非ICE特工，而是機場運輸安全管理局（TSA）特工。

根據boyleheightsbeat媒體報導，3日早上，播佑岡Mariachi Plaza地鐵站出現疑似ICE聯邦特工的身影。幾分鐘內，數十名活動人士湧入現場，有人直接攔住一輛掛著聯邦牌照的黑色福特SUV汽車。活動人士高喊，「ICE在這里不受歡迎。」SUV內一名男子厲聲回應，「我們不是ICE。」

這輛SUV隨後倒車駛入一條小巷，活動人士高呼「ICE滾出播佑岡。」社會正義組織Centro CSO提供的畫面顯示，一名活動人士在SUV倒車時猛擊其引擎蓋。

儘管洛市政府後來證實，車內兩名男子是TSA特工，與移民執法無關，但當地群眾的快速反應，凸顯目前局勢緊張，該地西裔聚居區對移民執法行為高度警覺。自從川普政府在全美範圍內加大驅逐力度以來，當地組織一直加強合作，保護移民家庭。

保護團體成員Gabriel Quiroz透露，本次抗議警報由主導移民權利網絡的Proyecto Pastoral發出，該聯盟專門核實移民執法傳聞並保護移民家庭。居民自發巡邏組織Union del Barrio同時在社群發布視頻，顯示兩名穿制服的男子當時在地鐵站行走。

疑似移民執法消息引發社區恐慌，移民權利熱線被諮詢電話打爆。事發地鐵站附近一家餐廳員工指出，曾接到多起警告電話，「人們說移民局來了，讓我們小心。這引發恐慌，顧客都不敢來用餐，我不知道移民局是否真的來了。」酒吧老板Guillermo Piñon對這起事件並不意外，他也收到警報，「現在沒什麼能讓我驚訝，他們專挑最弱勢群體下手，現在該組織起來保護我們的鄰居了。」

移民 地鐵站 ICE

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