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涉嫌南加棕櫚泉生育診所爆炸案 亞裔男紐約機場被捕

棕櫚泉訊
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南加內陸棕櫚泉生育診所爆炸案的嫌犯朴鍾永。（聯邦檢察官辦公室提供）
南加內陸棕櫚泉生育診所爆炸案的嫌犯朴鍾永。（聯邦檢察官辦公室提供）

綜合KTLA電視台和相關媒體報導，聯邦當局4日表示，涉及加州內陸棕櫚泉市（Palm Springs）一間生殖診所爆炸案的嫌犯之一，華盛頓州肯特市（Kent）男子32歲朴鍾永（Daniel Jongyon Park音譯），3日晚在紐約甘迺迪國際機場落網，當時他剛從波蘭返美。

檢方指出，該男子涉嫌寄送大量爆炸前驅物硝酸銨給兇嫌，並支付部分費用，目前以「提供及企圖提供物資支持恐怖分子」罪名被起訴，最高刑期可達15年聯邦監禁。

報導稱，根據聯邦調查局（FBI）及檢方說法，32歲的朴鍾永涉嫌向25歲的爆炸案嫌犯巴特庫斯（Guy Edward Bartkus）寄送了180磅硝酸銨，後者於5月17日引爆炸彈，炸毀當地的「美國生殖中心」（American Reproductive Centers），並在爆炸中身亡。

根據聯邦刑事訴狀內容，5月17日，25歲的加州男子巴特庫斯駕駛載有炸彈的汽車前往棕櫚泉市一間生育診所引爆自殺式炸彈攻擊，造成本人死亡、多人受傷，診所全毀，周圍建築也受損。

調查顯示，巴特庫斯持有極端「反生育、反生命」（anti-natalist, anti-life）與「親死亡」（pro-mortalism）思想，認為人類不應該在未經自己同意下出生，並主張「非存在即是福」。朴鍾永被指與巴特庫斯思想相同，並於2025年1月下旬至2月初前往巴特庫斯位於Twentynine Palms的住所同住，期間兩人在其車庫內進行實驗。FBI後來在該車庫查獲多種自製炸彈的化學物質。

記錄顯示，朴鍾永曾寄送約180磅硝酸銨至巴特庫斯住所，並於爆炸前數日再支付額外90磅同樣材料的費用。巴特庫斯也曾透過人工智慧應用程式查詢如何用硝酸銨與燃料製造威力強大的炸彈。爆炸發生四天後，朴鍾永即飛往歐洲。5月30日他在波蘭被拘留，經引渡程序遣返美國。

洛杉磯FBI辦公室助理主任戴維斯（Akil Davis）表示，執法人員搜索朴鍾永位於西雅圖的住所時，發現爆炸物配方，內容與1995年震驚全美的奧克拉荷馬市爆炸案所用技術相似。

嫌犯巴特庫斯在Twentynine Palms的住所，該市有居民約2萬8000人，距棕櫚泉東北方，靠近一座大型海軍陸戰隊基地。

前聯邦爆炸物專家斯威托（Scott Sweetow）表示，該起爆炸使用的應屬高爆炸藥，威力近似TNT或炸藥。他指出，儘管這類化學品難以取得，但隨著化學知識與網路資源普及，有心人士仍可透過簡易材料製作炸彈。他還指出，「只要了解化學原理，這些原料在超市都買得到。」

報導說，一名FBI高層指出，此案可能是南加州最大規模的爆炸案之一。目前聯邦檢方仍在持續調查朴鍾永與爆炸案的關聯，不排除將提出更多刑事指控。

FBI 加州 棕櫚泉

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