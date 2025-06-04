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槍殺警察和平民 南加鮑爾溫公園嫌犯被控五項重罪

記者邵敏／鮑爾溫公園即時報導
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子彈穿過汽車擋風玻璃後，一名警官被玻璃碎片擊中。（記者邵敏／攝影）
子彈穿過汽車擋風玻璃後，一名警官被玻璃碎片擊中。（記者邵敏／攝影）

22歲的Eduardo Roberto Medina-Berumen，涉嫌在街頭殺害鮑爾溫公園市一名警官和一位無辜平民，現已被提起多項指控。根據Fox報導，洛杉磯縣地方檢察官辦公室已對Medina-Berumen提起五項指控，包括兩項特殊情況一級謀殺罪、兩項謀殺未遂罪、以及持有突擊步槍罪。

5月31日晚7時12分左右，警方接到報警電話稱，鮑爾溫公園市Filhurst Avenue 4200街區有一名男子攜帶步槍。警官Anthony Pimentel和Samuel Riveros分別駕駛兩輛警車抵達現場，隨即遭到槍擊，他們迅速與嫌疑人交火，但兩人均被對方擊中。

洛縣警局警長盧那（Robert Luna）3日在新聞發布會上表示，槍案發生時，當局增派警力趕赴現場，但嫌疑人不斷向警察開槍，直升機和空中小組協助引導警察遠離嫌犯的射擊。警方在現場發現一名上身受槍傷的男子，他被緊急送往醫院，隨後不治身亡。洛縣法醫確認他為43歲的Darius Wong，從姓氏看可能是一名華人，他在參加朋友「喬遷之喜」聚會的路上被槍殺。

兩名受傷警官均被送往醫院搶救，但Riveros不幸在醫院宣布死亡，Pimentel接受治療後出院。4日的新聞發布會上，盧那指出，子彈穿過汽車擋風玻璃後，警官Pimentel被玻璃碎片擊中。洛縣檢察長霍克曼、警長盧那高度讚揚警官們的英勇行為，稱他們是真正的英雄，「Samuel Riveros當時進入公開的槍擊環境，將社區安全置於自身安全之上。子彈飛舞時，他勇敢沖向子彈，努力保護社區安全，並為此獻出生命。」

案發現場附近安裝的Ring攝影機記錄顯示，當晚7時16分發生11次槍響，晚上7時26分又發生6次槍響。很多華人證實，當晚曾聽到接連不斷的槍響，驚恐不已。警方在現場找到一把裝有兩個彈匣的AR-15式步槍。最初槍擊事件的動機尚不清楚，但鄰居、現場目擊者均指出，槍案最初可能是停車糾紛引起。

一位鄰居當時目睹槍擊事件，並打電話給嫌疑人Medina-Berumen的祖母。這位鄰居說，槍擊事件發生時，嫌疑人祖母待在家中，而她的孫子據稱在外面向警察開槍。「我告訴她，你的孫子在開槍，但她說，那不是真子彈。」另一位住在街對面的鄰居Juan Ruvalcava指出，嫌犯脾氣暴躁，從小就不尊重別人。槍案發生時，Ruvalcava聽到槍聲後躲進家裡，他透過窗戶驚恐地看著槍手Medina-Berumen瘋狂射擊，「我看到他在那裡不斷開槍，還在裝子彈。」

鄰居透過窗戶，看到槍手Medina-Berumen瘋狂射擊。（記者邵敏／攝影）
鄰居透過窗戶，看到槍手Medina-Berumen瘋狂射擊。（記者邵敏／攝影）
22歲的Eduardo Roberto Medina-Berumen涉嫌在街頭殺...
22歲的Eduardo Roberto Medina-Berumen涉嫌在街頭殺害警官和平民。（記者邵敏／攝影）

槍擊 洛縣 鮑爾

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