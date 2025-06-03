AI命題官司未歇 加州律師考試230名不及格生搶先合格

加州律師公會委員會通過調整律師專業試的評分標準，以補救今年２月專業試出現的行政問題，使不合格考生變為合格。（加州律師公會黴徽章，維基百科）

綜合福斯新聞、路透社及彭博社法律新聞報導，加州 律師公會委員會通過調整律師專業試的評分標準，此舉將使今年2月的200多名應試考生由「不及格」的成績，變為「合格」，也使得總體合格率從56%上升至63%。

加州律師公會（State Bar of California）今年2月進行的專業試因技術、後勤及部分考題出自AI 等問題帶來嚴重干擾，而改變這次評分標準，就是為了減緩對230名考生的影響。該項考試已經引發了多宗法律訴訟，其中至少兩宗由考生提出，一宗由加州律師公會對考試管理公司提訴。

評分標準更改後，若有考生因此獲得合格分數，他們將於本周收到通知。根據彭博社法律新聞報導，這次評分調整與許多其他補救措施不同，無須由加州最高法院批准。

評分標準修改前，加州律師公會已作出了一連串的補救措施，包括經加州最高法院批准後，該公會採用較低的原始及格分數，讓未能完成考試中重要部分的考生得分；又據彭博社法律新聞報導，律師考官委員會（The Committee of Bar Examiners）將請求加州最高法院批准一種評分方法，以透過統計分析來提高考 試表現部分的分數；加州最高法院早前收到要求，盼其能考慮允許所有2月的申請者（包括考試前退出的申請者）在律師監督下臨時執業。

此等措施皆為協助數千名因2月考試當天發生事故，而致法律職涯受到影響的考生。

然而，部分加州律師公會理事對上述考試補救措施及其後更高的合格率表達不安，指出公會有責任保護公眾免受不合格律師的影響。

律師公會表示，要找到能夠維護考試誠信的「公平解決方案」，實在困難，而該會在一項聲明中表示，他們「絕不會採取有損其保護公眾此使命的任何舉措。」