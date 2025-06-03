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南加華人地下夜總會幾十家 情色、毒品、暴力充斥

記者邵敏／洛杉磯即時報導
這些由倉庫改建的夜總會，吸引華人特殊群體。（圖／受訪者提供）
這些由倉庫改建的夜總會，吸引華人特殊群體。（圖／受訪者提供）

洛杉磯縣華人聚居區因一起大規模的執法行動，「地下夜總會」進入人們視線。據多名人士向本報透露，當地華人經營的類似「夜總會」有二、三十家，這些是非之地充斥著毒品、暴力、性交易，甚至發生過命案、槍擊案。也有人表示，流浪在異國他鄉的華人特殊群體，來到這裡尋找溫情與慰藉。

這些「地下夜總會」通常都由倉庫改建，分布在洛縣華人區各地。知情者表示，包括工業市、羅斯密、艾爾蒙地等華人城市都有類似場所，「倉庫是三不管地方，警察也不會查，他們只在晚上營業，沒有任何經營執照。這些改建的倉庫還有小廚房，但消防設備差，人們在裡面吸毒、搖頭、小姐陪酒，很多不合法。」

不少圈內人提及，其中一家「地下夜總會」近年曾發生一起命案。在這起案件中，華人甲在夜總會結識一名女子，但她是華人乙的女友（或妻子），華人乙懷恨來到夜總會報復。原來只想對華人甲下手，但當時在現場的華人丙上前勸架，結果被捅一刀，無辜枉死。這家曾發生命案的「地下夜總會」就在洛縣工業市，但不確定，與日前幾十名華人無證客被抓的是否為同一家。

知情人士指出，兩年前，另有一家「地下夜總會」也發生過命案，一名華人在停車場被人開槍打死，案件同樣涉及來這裡玩樂的華人，彼此之間發生糾紛，最後演變為槍擊案。

一位不願具名的華人接受本報採訪，他經常去這些倉庫改建的夜總會消磨時光。這位華人表示，裡面並不是像外界傳說的聚眾淫亂，只是一些小姐陪酒陪玩，大家聚在一起唱卡拉OK，偶爾也會吸毒，「因為毒品會讓人們暫時忘記煩惱。」這位華人指出，來這裡玩的，並非剛走線過來的無證客，而是已在美國生活幾年，有一定經濟基礎，其中很多人申請政治庇護，等待多年卻沒有拿到綠卡身分。「剛走線過來的，生活溫飽都沒有解決，也沒有經濟能力在這裡玩。雖然不是高檔消費場所，但包括門票、買毒品在內，每次花費也需上百元。」

這些生活、文化背景相似的華人，身在異國他鄉，沒有合法身分，妻兒遠在中國，他們孤身在無盡的等待中煎熬。「美國真的是好山好水好寂寞。」這位華人感慨說，「只有在倉庫，我們可以找到共同語言，大家聊天，男男女女認識了，也有很多人就在一起生活過日子，確實有很多故事。」

「這些地方大多是非之地，毒品、暴力、性交易等，很複雜。」劉龍珠律師指出，洛杉磯地區由倉庫改建的娛樂場所由來已久，就像鄉村夜總會，消費不高，受一些群體的華人歡迎，更是無證客聚集的地方。「一些夜總會組織者自己也沒有身分，底層華人生活苦悶，就去此類場所消遣。高級的場所玩不起，倉庫改建成本低，因此吸引很多人。」

日前，幾十名華人無證客在「地下夜總會」被抓。（圖／受訪者提供）
日前，幾十名華人無證客在「地下夜總會」被抓。（圖／受訪者提供）

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