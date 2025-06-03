星宇航空「台北—加州安大略」直飛航線2日開通

經文處處長紀欽耀（右二）、星宇航空客運商務長梁文龍（中）與安大略國際機場執行長Atif Elkadi等剪彩。（ONT提供）

據安大略機場提供資訊，台灣星宇航空 （STARLUX Airlines）於2日正式開通「台北—加州 安大略」直飛航線，成為該公司在美國的第四個航點，也是繼洛杉磯 後進軍南加州的第二個門戶。首航班機JX10於當日下午5時5分降落安大略國際機場（ONT），獲得機場灑水儀式歡迎。回程班機JX9於當晚11時5分由安大略起飛，現場舉行登機門慶祝儀式。

星宇航空表示，台北—安大略新航線每周提供四班來回服務，由空中巴士A350-900機型執飛，航班安排為每周一、三、五、六，未來將為大洛杉磯地區旅客提供更多選擇。

星宇航空客運商務長梁文龍表示，安大略位於大洛杉磯地區的東部，交通便利，鄰近包括台僑、華人、越南、韓國及菲律賓等族裔社區，具地緣優勢。新航線可望促進台美之間的觀光、商務及親友往來。

根據2020年全美人口普查，大洛杉磯地區亞裔超過250萬人，其中南加州內陸地區的亞裔居民成長快速。星宇此番設站安大略，也顯示對該區華人市場的重視。

安大略國際機場管理局（OIAA）董事會主席瓦普納（Alan D. Wapner）指出，歡迎星宇加入安大略，這項服務將為南加旅客提供更多便捷選擇，也有助安大略機場提升國際地位。

首航當日，星宇航空與機場聯合舉辦啟航儀式，活動包括剪綵、切蛋糕、交換紀念模型機、現場音樂表演及茶點招待等，場面熱鬧。致詞貴賓包括駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長紀欽耀、機場執行長艾卡迪（Atif Elkadi）與阿拉斯加航空聯盟代表等人。

星宇航空強調，此新航線除了服務南加州社區，也將透過台北轉機，連接其於亞洲的24個航點，包括東京、新加坡、曼谷、河內與香港等。

機上服務方面，星宇提供四種艙等，包括頭等艙、商務艙、豪華經濟艙與經濟艙，餐飲、香氛與座椅均採高標準配置，並提供經濟艙線上預選餐點，強調舒適與個人化體驗。