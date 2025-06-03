我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Nvidia市值超越微軟登頂 看好貿易協議前景 道指漲逾200點

為Labubu瘋狂買單 華女揭泡泡瑪特盲盒經濟殘酷真相

星宇航空「台北—加州安大略」直飛航線2日開通

安大略訊
經文處處長紀欽耀（右二）、星宇航空客運商務長梁文龍（中）與安大略國際機場執行長Atif Elkadi等剪彩。（ONT提供）
經文處處長紀欽耀（右二）、星宇航空客運商務長梁文龍（中）與安大略國際機場執行長Atif Elkadi等剪彩。（ONT提供）

據安大略機場提供資訊，台灣星宇航空（STARLUX Airlines）於2日正式開通「台北—加州安大略」直飛航線，成為該公司在美國的第四個航點，也是繼洛杉磯後進軍南加州的第二個門戶。首航班機JX10於當日下午5時5分降落安大略國際機場（ONT），獲得機場灑水儀式歡迎。回程班機JX9於當晚11時5分由安大略起飛，現場舉行登機門慶祝儀式。

星宇航空表示，台北—安大略新航線每周提供四班來回服務，由空中巴士A350-900機型執飛，航班安排為每周一、三、五、六，未來將為大洛杉磯地區旅客提供更多選擇。

星宇航空客運商務長梁文龍表示，安大略位於大洛杉磯地區的東部，交通便利，鄰近包括台僑、華人、越南、韓國及菲律賓等族裔社區，具地緣優勢。新航線可望促進台美之間的觀光、商務及親友往來。

根據2020年全美人口普查，大洛杉磯地區亞裔超過250萬人，其中南加州內陸地區的亞裔居民成長快速。星宇此番設站安大略，也顯示對該區華人市場的重視。

安大略國際機場管理局（OIAA）董事會主席瓦普納（Alan D. Wapner）指出，歡迎星宇加入安大略，這項服務將為南加旅客提供更多便捷選擇，也有助安大略機場提升國際地位。

首航當日，星宇航空與機場聯合舉辦啟航儀式，活動包括剪綵、切蛋糕、交換紀念模型機、現場音樂表演及茶點招待等，場面熱鬧。致詞貴賓包括駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長紀欽耀、機場執行長艾卡迪（Atif Elkadi）與阿拉斯加航空聯盟代表等人。

星宇航空強調，此新航線除了服務南加州社區，也將透過台北轉機，連接其於亞洲的24個航點，包括東京、新加坡、曼谷、河內與香港等。

機上服務方面，星宇提供四種艙等，包括頭等艙、商務艙、豪華經濟艙與經濟艙，餐飲、香氛與座椅均採高標準配置，並提供經濟艙線上預選餐點，強調舒適與個人化體驗。

星宇航空總部設於台北，目前營運亞洲24條航線、美國四條航線包括洛杉磯、舊金山、西雅圖、安大略，機隊使用A321neo、A330neo與A350-900三種新型機種。旅客可至官網：www.starlux-airlines.com查詢航班與票價資訊。

舉行水門歡迎儀式。（ONT提供）
舉行水門歡迎儀式。（ONT提供）
星宇航空班機降落。（ONT提供）
星宇航空班機降落。（ONT提供）

星宇航空 洛杉磯 加州

上一則

因警方與嫌犯附近對峙 LA動物園今日關閉

下一則

美國境內遊也查身分 公民妻在機場遭拘留

延伸閱讀

因警方與嫌犯附近對峙 LA動物園今日關閉

因警方與嫌犯附近對峙 LA動物園今日關閉
南加今明兩天將出現雷暴冰雹、強風惡劣天氣

南加今明兩天將出現雷暴冰雹、強風惡劣天氣
跨性別婦女屢遭毆打性侵 LAPD確認仇恨犯罪通緝3嫌

跨性別婦女屢遭毆打性侵 LAPD確認仇恨犯罪通緝3嫌
洛杉磯「六四」紀念館開館 王丹: 真相不滅、良知長存

洛杉磯「六四」紀念館開館 王丹: 真相不滅、良知長存
海莉史坦菲德嫁NFL水牛城比爾隊球星 南加州完婚

海莉史坦菲德嫁NFL水牛城比爾隊球星 南加州完婚
洛縣圖書館 6至8月免費送兒少午餐

洛縣圖書館 6至8月免費送兒少午餐

熱門新聞

六、七十名華人在工業市一個倉庫內聚眾吸毒、淫亂被抓。（谷歌地圖）

洛杉磯約70華人聚眾吸毒淫亂被抓 無身分者恐遞解

2025-05-30 20:36
「不可能的任務：最終清算」導演Christopher McQuarrie（左起）、歐陽傑、湯姆克魯斯。（歐陽傑提供）

華男棄電腦行業 苦拚20載 今與阿湯哥演對手戲

2025-05-28 18:54
鄭德倫分享案例，在爾灣市一棟市值超過700萬美元的華人住宅，因未繳納HOA費用而啟動拍賣程序，最終以1萬7千多美元的價格被拍賣出手。（圖片取自Zillow網站）

只因這原因 華人700萬豪宅僅賣1.7萬

2025-05-27 20:53
洛杉磯四合院豪宅驚艷上市，要價1760萬美元。（Zillow）

洛杉磯四合院1760萬上市 屋主上海人 致敬蘇州園林

2025-05-27 23:38
在還車現場，工作人員表示車子有新的刮痕，需要進行賠償。（受訪者提供）

華人租車歸還遭刁難 「1習慣」幫大忙

2025-05-29 22:41
阿罕布拉市近日驚傳一起命案，一名42歲男子涉嫌在家中刺殺七旬年邁母親。（示意圖取自PEXELS網站）

華人區震驚命案 洛男子疑弒母後自殘 身份竟是...

2025-05-30 14:15

超人氣

更多 >
吃膩乾煎單烤 鮭魚料理加一水果清新感再升華

吃膩乾煎單烤 鮭魚料理加一水果清新感再升華
房產稅水漲船高 7州研議老年人全面廢除或大幅減免

房產稅水漲船高 7州研議老年人全面廢除或大幅減免
南加人氣餐廳遭ICE突擊 老闆喊冤：員工全合法

南加人氣餐廳遭ICE突擊 老闆喊冤：員工全合法
關稅大限倒數 川普：若無迅速行動 美國連一絲生存機會都沒有

關稅大限倒數 川普：若無迅速行動 美國連一絲生存機會都沒有
女童著緊身衣、網襪在廣東動漫展直播 觀眾都看不下去

女童著緊身衣、網襪在廣東動漫展直播 觀眾都看不下去