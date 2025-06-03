跨性別婦女屢遭毆打性侵 LAPD確認仇恨犯罪通緝3嫌

洛市警察局公布嫌犯監視畫面，該男子自4月起多次對西湖區一名跨性別女性施暴，警方呼籲民眾提供線索。（LAPD提供）

洛杉磯 西湖區（Westlake District）一名61歲跨性別 女性近來遭三名年輕男子反覆攻擊，自4月以來多次在其經營的商店內遭性侵與毆打，甚至被潑灑不明液體並遭電擊棒攻擊。洛杉磯市警察局（LAPD）已將此系列案件定調為仇恨犯罪 ，並於2日公布監視畫面，呼籲民眾協助辨識嫌犯。

根據洛市警局Rampart 分局說明，受害者名為德拉佩尼亞（Sabrina de la Peña）。首起事件發生於4月8日，當時她正於西湖區二樓商店內營業。一名男子進入店內對她言語挑逗，遭拒後離去，隨即返回並將她推倒，進一步對她性侵。德拉佩尼亞回憶，當對方發現她是跨性別者後停止行為，但威脅「要殺了她」。

此後，該嫌犯多次與另外兩名男子一同回到商店，再度對她施以暴力。根據監視影像顯示，三人輪流對她動手。一人先在門外埋伏，接著衝入店內，以滑板重擊她並將她拖入後巷施暴，另一人則在旁冷眼旁觀。嫌犯也於5月31日再次現身並對德拉佩尼亞施暴，打成她重傷後逃離現場。

警方指出，嫌犯曾兩度重返現場，顯示案情具有持續性與危險性。LAPD表示，研判可能還有其他受害者尚未出面，並已公布三名嫌犯的監視畫面，呼籲民眾至 x.com/LAPDPIO/status/1929281011046547882 協助辨識。