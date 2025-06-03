亞馬遜再祭優惠 全美7500加油站一加侖省20美分

亞馬遜Prime會員可享有加油優惠。（Amazon官網）

NBC電視台報導，夏季出遊，加油或可更便宜。亞馬遜 （Amazon）宣布，其Prime會員6月可享額外加油優惠。

去年，該公司將燃油折扣加入會員福利列表，替Prime會員在全美數千個加油站 ，每加侖提供十美分折扣，從6月1日至30日，每周五將折扣提高至每加侖20美分。此優惠適用於全美7500多家Amoco、AM／PM和BP加油站。根據美國汽車協會（AAA）數據，目前每加侖平均汽油價 格為3.14美元，此項折扣正逢其時。

目前Prime會員可享受免運費、全食（Whole Foods）折扣、處方藥優惠、亞馬遜影音、音樂、遊戲、照片儲存等服務，還包括Grubhub的高級Plus配送服務一年免費會員資格及處方藥折扣等。會員費用每年139美元，擁有有效學校電子郵件帳號的學生，會員優惠價每年69 美元。

要使用該折扣，會員需註冊BP免費Earnify獎勵計畫，該計畫適用於上述三個BP旗下加油站品牌。接著，會員需至亞馬遜燃油折扣（fuel savings）頁面，將其Prime帳戶與Earnify帳戶連結。之後，下載Earnify應用程式查找最近的Amoco、AM／PM或BP加油站。加油時，輸入電話號碼或已連結的付款方式即可兌換折扣。會員還可使用Earnify應用程式選擇加油站及加油泵兌換此優惠。