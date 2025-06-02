這場人為災難 威脅加州500萬居民健康

愈發嚴重的沙塵事件，對當地500萬居民乃至整個加州的健康構成危險。（取自UC Dust機構官網）

每日郵報報導，加州 中央山谷（Central Valley）及鄰近地區，種植著全美三分之一農作物，支撐數十億美元經濟。然科學家指出，這片全美最富有的農業中心之一，正面對氣候變遷、無節制的開發和大片閒置農地所造成沙塵暴 日益加劇危機，恐危及當地500萬居民健康與土地未來；而加州谷熱病（Valley Fever）病例近年激增，也與此有關。

今年4月發表於地球環境領域期刊「Communications Earth and Environment」最新研究指出，2008年至2022年間，88%的沙塵暴與人類活動有關，這些「人為沙塵暴事件」，主要源自休耕、閒置荒蕪的農地。預計到2040年，將有數十萬畝土地閒置，研究人員警告「危機才剛開始。」

麥賽德加大（UC Merced）教授阿德比（Adeyemi Adebiyi）在5月的報告指出，沙塵事件是一大問題，尤其在中央山谷，但尚未引起足夠重視。

這種現象正襲擊聖荷昆谷（San Joaquin Valley）、沙頓槽（Salton Trough）、索諾拉沙漠（Sonora Desert）、莫哈維沙漠（Mojave Desert）和歐文斯-莫諾湖區（Owens-Mono Lake area）五個主要地區，約有500萬加州居民受影響。而據人口普查 局數據，加州約有4000萬人口；換言之，直接受影響的人佔總人口的八分之一。

「加大塵埃」（UC Dust）機構專家表示，土地退化與沙塵之間的關係，危險地延續著。該機構由多所大學共同發起，專注解決相關問題。近期他們寫道：「沙塵排放和景觀退化之間存在雙向聯繫，兩者相互加強，可能導致加州乾旱地區生態系統不可逆的改變。」沙塵一直是加州內陸地區生活的一部分，但人類活動正使其變得更加頻繁及危險。

沙塵暴可造成巨大破壞，從嚴重的健康影響到致命車禍。1991年，一場農業沙塵暴在聖荷昆谷造成164輛車連環車禍、17人死亡。根據KVPR-FM，1977年，寇恩縣（Kern County）時速近200哩的狂風吹起致命沙塵暴，導致五人死亡，3400萬美元損失。

而如今，許多沙塵暴規模巨大，甚至可從太空中看見。其中一個可能造成的嚴重問題是谷熱病（Valley Fever），這是由土壤中真菌孢子引起的潛在致命感染，在沙塵暴發生期間，通過空氣傳播，症狀包括咳嗽、胸痛和呼吸急促等。此病例正快速上升，2024年加州紀錄1萬2637例病例創歷史新高，2025年前四個月病例數已超過去年同期。一項在「自然」（Nature）期刊中引用的研究報告指出，2000年至2018年間，加州谷熱病例增加800%。