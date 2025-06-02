停車糾紛引發？南加華人區槍手瘋狂射擊 致平民枉死

2死1傷的槍擊事件，可能是由停車位爭執引發。（讀者提供）

洛杉磯 縣華人聚居區的鮑爾溫公園市，日前發生重大槍擊 案。調查顯示，有無辜平民在槍案中遇害，當局尚未公開被害人身分。最新消息稱，這起槍擊事件，可能是由停車糾紛引發。本案還導致一名警察殉職。

嫌犯Eduardo Roberto Medina-Berumen，是一名22歲男子，他面臨兩項謀殺指控，保釋金為400萬美元。案件發生在5月31日晚，地點位Filhurst Avenue 4200號街區，包括華人在內的很多市民，當時聽到接連不斷的槍聲。警方曾在最初聲明中指出，現場附近發現一名身受致命槍傷的人，並認為這名被害人是被嫌犯槍殺，但未說明其與槍手之間的關系。

洛縣 警局（LASD）進一步調查指出，遇害者是無辜平民，不幸卷入這場槍案。遇害者僅被描述為一名男性，姓名等其他信息尚未公布。「無辜平民的死亡，加深這場悲劇，我們向受害者親人致以最深切的慰問和祈禱，他們正承受難以想像的悲痛。 」

槍案發生在居民住宅區，附近不少人曾聽到近20聲槍響，嫌犯當時持步槍瘋狂射擊；警匪槍戰時，嫌疑人中槍送醫，目前傷情穩定。最新消息稱，這起槍擊事件可能是由停車位爭執引發，住在附近居民指出，一位鄰居正在舉辦搬家派對，槍手出來告訴停車者，不能把車停在那，爭執引發最後的槍案。當局尚未證實這一消息。

槍案中遇害的警察Samuel Riveros，今年35歲。鮑爾溫公園市警局在新聞稿中表示，Riveros於2019年7月加入該部門特警隊，並於去年被任命為實地培訓警員。當局稱，Riveros和另一名警員在接到報警電話後趕到現場，他們很快遭到嫌犯槍擊，Riveros隨後身亡。第二名接到報警電話的警官Anthony Pimentel趕到現場也遭槍擊，他倖免於槍傷，在醫院接受治療後出院。案發當晚，更多警察趕到現場，瘋狂槍手持步槍繼續射擊，根據ABC7電視台報導，附近一個Ring門鈴監控攝像頭，記錄十幾聲槍響，持續10多秒。

當局指出，遇害警官Riveros熱愛單板滑雪，曾前往全美各地的棒球場觀看洛杉磯道奇隊比賽。洛縣法醫記錄顯示，Riveros在被緊急送往洛杉磯綜合醫療中心後死亡。為懷念這名以身殉職的英雄，人們在現場自發擺放鮮花、卡片、蠟燭等，加州州長紐森表示，州議會大廈、以及附屬大樓辦公室降半旗，致敬這位犧牲的英勇警察。

據悉，嫌犯兇器已在槍擊現場找到，目前尚不清楚嫌疑人是被Riveros和他的同事擊中，還是被之後趕到的警員擊中。任何知曉槍擊案相關情況的人士，請致電洛縣警局凶殺組，電話323-890-5500；希望匿名舉報的人士可撥打電話800-222-8477，或訪問lacrimestoppers.org。