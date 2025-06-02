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警突襲大麻農場侵犯宗教自由？南加原住民教會提告

聖伯納汀諾訊
內陸警方繳獲教會儀式用種植大麻遭控告。（示意圖取自pexels）
內陸警方繳獲教會儀式用種植大麻遭控告。（示意圖取自pexels）

美洲原住民教會旗下的加州長青農場（Evergreen Farms）分支教會，近日向聯邦法院提告，指聖伯納汀諾縣警方在過去7個月內的兩次突襲行動中，未經充分說明，即沒收數千株用於宗教儀式的大麻植物，侵犯教會成員的宗教自由。

訴訟由加州長青農場美洲原住民教會及其81歲創辦人穆尼（James Mooney）共同提出，案件已於5月初自州法院轉至聯邦法院審理。被告包括聖伯納汀諾縣府、土地使用與法規執行部門，以及縣警局長Shannon Dicus。

訴訟指出，突襲發生於2024年11月14日與2025年1月17日，地點位內陸的非建制區Oro Grande。警方行動期間，據稱未向法院表明目標是教會場所，並在行動中摧毀大量宗教用大麻植物。

教會要求法院承認其合法種植與使用宗教植物藥品包括大麻的權利，並尋求禁制令，防止政府未來進一步突襲、執行法規或對教會及其成員提起刑事與民事訴訟。

聖伯納汀諾縣警局5月30日發表聲明，為其行動辯護，表示調查過程中發現非法大麻種植與其它犯罪行為，並已逮捕多人及查扣其它證物。

根據資料，加州長青農場隸屬1918年在奧克拉荷馬州註冊成立的美洲原住民教會，該教會是北美原住民信仰體系中最廣泛的宗教組織之一。訴狀指出，數百年來，原住民與眾多群體皆視這些植物藥品為通往靈性啟示、身心療癒與神聖連結的重要媒介。

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