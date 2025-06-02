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關稅衝擊 這些品牌將漲價

洛杉磯訊
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多家企業相繼宣布調漲產品價格，以因應關稅成本轉嫁，涵蓋食品、服飾、電子、汽車等民生與耐用品（示意圖取自Pexels/Chanaka）
多家企業相繼宣布調漲產品價格，以因應關稅成本轉嫁，涵蓋食品、服飾、電子、汽車等民生與耐用品（示意圖取自Pexels/Chanaka）

川普總統揮舞關稅大棒，意圖施壓主要貿易夥伴重談協議，卻也讓國內掀起漲價風暴。多家企業相繼宣布調漲產品價格，以因應關稅成本轉嫁，涵蓋食品、服飾、電子、汽車等民生與耐用品。

Nike與Adidas同聲漲價 Ralph Lauren明春將漲更多

Nike自6月1日起漲價。雖未明說與關稅相關，但時間點與其他品牌相符。Adidas則明確指出，高關稅將推高美國市場商品成本。根據估計，成人服裝及運動器材可能上漲2至10美元，鞋款則依價格帶上調5至10美元。時尚品牌Ralph Lauren表示，原訂的秋季價格上調計畫將擴大，甚至延續至明年春季。該公司坦言，調漲幅度高於先前預估。

Walmart：日用品、育兒商品將調漲

零售巨頭Walmart在5月中警告，因應川普政府對中國加徵關稅，部分商品勢必漲價。雖然該公司銷售成績亮眼，但執行長Doug McMillon坦言：「以我們本就微薄的利潤率，很難完全吸收這些關稅壓力。」Walmart財務長指出，香蕉每磅已從50美分漲至54美分，原價350美元的中國製兒童汽車安全座椅，可能漲價逾百元。嬰兒推車與其他育兒用品也多從中國進口。

Best Buy：電子產品難逃漲風

家電零售商Best Buy表示，供應商將部分關稅成本轉嫁給零售端，美國消費者勢必受到影響。儘管部分零件暫時獲得豁免，但豁免期不會永久延續。

Mattel：玩具價格調漲，仍多在20美元以下

玩具大廠Mattel在5月初表示，將對部分玩具進行價格調整。雖然超過40%的玩具仍維持在20美元以下，但公司承認未來消費者支出仍難預測。Mattel約40%的全球產能來自中國。

汽車產業Volvo、Subaru、Ford均受波及

川普5月宣布，將自6月起對歐盟進口商品徵收50%關稅。Volvo執行長警告，消費者將承擔大部分額外成本。Subaru亦已對部分車型調整價格，而Ford則對墨西哥製造的三款車型漲價，並指出其中部分是關稅因素導致。

日用品Procter & Gamble、史丹利（Stanley Black & Decker）

P&G在4月財報會議上表示，正考慮調漲部分品類售價。Stanley Black & Decker則已將工具類產品平均調漲「高個位數百分比」，並預告2025年內還將進一步漲價。

Temu與Shein：快時尚與雜貨平台同步漲價

中國創立的兩大電商平台Temu與Shein宣布，自4月25日起，將針對美國市場商品進行「價格調整」，以因應新關稅政策。這兩家公司主要透過中國直運模式提供低價商品，如服飾、美妝與家用品。

關稅 川普 Shein

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