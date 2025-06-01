36名被捕華人無證客何去何從 有人官司纏身、持遞解令

案發的這家「15138」倉庫，實為地下夜總會。圖為警方正在實施抓捕。（讀者提供）

洛杉磯縣工業市（City of Industry）一家倉庫，日前36名華人 無證移民 被當局抓捕，他們接下來何去何從？據本報獨家消息，其中有人官司纏身，有人已有遞解令，也有很多人需等待移民法官審批，在批准保釋前將一直被關押。

工業市15138 Valley Blvd的這家倉庫，被圈內人簡稱為「15138」。30日淩晨四、五時，多達六、七十名華人，因涉嫌毒品相關罪名被當局掃蕩，其中包括36名無證客 。知情者透露，其中一名無證客有案底在身，目前正處審理階段，此人將無法保釋。另外，還有一些人已有遞解令在身，恐面臨直接遣返。

盈達律師事務所法務顧問Ricky Lam，30日一早6時多就接到求助電話，被逮捕的無證客家屬來電，「涉案華人突遭抓捕，非常慌亂，前後大概有20人聯繫我，希望能保釋他們。」但Ricky指出，移民保釋和刑事保釋完全不同，不是律師出面就能很快辦好。前者更複雜，需通過移民法官批准才能保釋，否則無法釋放。

被捕華人大部分僅持工卡身分，「在移民局執法人員眼里，工卡不算合法居留身分」，Ricky解釋，移民法官審批結果出來前，36名無證客將被關押在移民監獄，「最快14天才能拿到保釋批准，慢的話長達一個月。」

劉龍珠律師指出，對被捕華人來說，應立即采取行動、申請保釋聽證會，「他們剛被抓，如果不馬上做這個程序，一旦遞解令出來，留在美國的可能性更小。」在目前移民執法嚴格的大環境下，劉龍珠認為，成功申請移民保釋的難度較大，政治庇護者很有可能會被遣返。Ricky也表示，移民保釋需符合諸多條件，包括擔保人要有一定收入。此外，這些華人即便從移民監獄保釋出來，今後還要定時去移民局報到，「他們還有可能會面臨再次被抓。」

此次針對華人的大規模移民執法行動，在洛杉磯尚屬首次。劉龍珠認為，行動實際上在傳遞一個非常重要的信號，「以往涉罪先經刑事程序再轉移民處理，現在無身分者，直接走移民程序，不用再浪費納稅人的錢。」